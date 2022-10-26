3000 مشارك في «دبي الدولي لبناء الأجسام»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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كشفت اللجنة المنظمة لـ«معرض دبي الدولي لبناء الأجسام»، الذي يقام بين 28 و30 أكتوبر الجاري بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي للعام السادس على التوالي، عن مشاركة 300 شركة عارضة من أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة بالرياضة والمغذيات واللياقة البدنية وبناء الأجسام، و3000 مشارك من 30 دولة من مختلف قارات العالم.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث، الذي يقام على مساحة أكثر من 20 ألف متر مربع في مركز دبي التجاري العالمي، أكثر من 30 ألف زائر، ويشهد مشاركة 600 رياضي هاوٍ في بطولة بناء الأجسام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي حضره سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وعلي بن حيدر نائب رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وتحدث خلاله المصري بيج رامي بطل العالم لبناء الأجسام، حامل لقب بطل العالم لمستر أولمبيا للعامين 2020 و2021، وروني كولمان الفائز باللقب 8 مرات، ونيك بلاير منظم الحدث.

وقال روني كولمان: «يعد معرض دبي لبناء الأجسام من أكثر المعارض نمواً، فأنا أشارك فيه منذ النسخة الأولى، وقد كان معرضاً صغير الحجم، وظل يتطور ويكبر عاماً بعد عام حتى أصبح من أكبر المعارض في العالم، وأتوقع أن تكون نسخته المقبلة هي الأكبر في العالم، وحالياً هناك معارض بناء أجسام ضخمة في مختلف دول العالم، لكن رغم ذلك فإنها ليست بمكانة المعرض الذي يقام في دبي، التي تتميز بالتنظيم الممتاز، ودبي مدينة جميلة، وأهلها رائعون بكرمهم وحسن ضيافتهم وتعاملهم».

وقال بيج رامي: «دبي أصبحت وطني الثاني، وقد ارتبطت حياتي بها منذ عام 2014، فأنا أعيش وأتدرب فيها حتى اليوم، وأشهد سرعة التطور والنمو الذي تحققه دبي كل يوم، حتى أصبحت تسير بسرعة الصاروخ، وتسطر تاريخها الخاص وتسبق العالم أجمع، وأفتخر بوجودي في دبي، كما يشرفني أن أطلق علامتي التجارية (ريد ريكس) من دبي لتكون بدايتها قوية، فجميع المشاريع التي تقام في دبي تكتسب صفة العالمية من اسم دبي العالمي».

3 معارض

ومن جانبه، قال نيك بلاير: «ستكون الدورة السادسة من مؤتمر ومعرض دبي لبناء الأجسام هي الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، حيث يجمع الحدث ثلاثة معارض، هي «معرض دبي لبناء الأجسام»، و«معرض دبي للحياة النشطة»، و«دبي أكتيف إنداستري»، وتقدّم دورة 2022 من الحدث فعاليات جديدة ترتفع معها أجواء الحماس إلى أقصى درجة، حيث لن تقتصر المنافسات على بطولة دبي كلاسيك لبناء الأجسام، التي تُعدّ الأكبر من نوعها في المنطقة، ويشارك فيها 600 رياضي هاوٍ، بل تستضيف الفعالية أيضاً منافسات 10 رياضات متنوعة، من أبرزها بطولة فيوتشر تشامبيونز للفنون القتالية تحت إشراف أكاديمية نوجويرا، وبطولة كينج أوف ذا تيبل لمصارعة الأذرع».

وأضاف: «تضم قائمة الرياضيين المشاركين في الحدث نخبة أبطال العالم في بناء الأجسام واللياقة البدنية، وفي مقدمتهم دوريان ييتس الفائز بلقب البطولة 6 مرات، وبراندون كاري بطل العالم في مستر أولمبيا لعام 2019، ودكستر جاكسون الفائز ببطولة العالم مستر أولمبيا لعام 2008، إضافة إلى 29 بطولة عالمية أخرى، وكاي جرين وصيف مستر أولمبيا ثلاث مرات، إضافة إلى البطل الإيراني هادي شوبان، وستتاح الفرصة للإعلام وزوار المعارض للقاء أبطال العالم والتعرف عليهم عن قرب والتقاط الصور التذكارية معهم خلال فترة انعقاد المعرض».

مجموعة استثنائية

يحتضن المعرض مجموعة استثنائية من العروض والأنشطة المتنوعة، التي تشمل مشاركة أشهر الشخصيات الرياضية العالمية وأبرز الأكاديميات الرياضية في مجال اللياقة البدنية، وإطلاق حزمة من أحدث منتجات اللياقة البدنية والأجهزة الرياضية، إلى جانب تقديم مجموعة من الدروس الرياضية الجماعية، ومسابقات اللياقة البدنية، والنقاشات التفاعلية المرتبطة بمواضيع الصحة والعافية.

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