"الشارقة الرياضي" يعزز التعاون مع نادي بيرمنغهام الإنجليزي

المصدر: وام

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أكد سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أن التواصل مع الإتحادات والمؤسسات والأندية الرياضية من أولويات المجلس ضمن خطط تطوير الرياضة بالإمارة وإستثمار الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها وتعزيز سبل التعاون بما يسهم في الإرتقاء برياضة الإمارة وأنديتها.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر المجلس وفد نادي بيرمنغهام سيتي أحد أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزي ممثلاً في ماكسي لوبيز رئيس النادي وكريستيان كودموما مدير النادي، حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون الرياضي المشترك بين الطرفين في إطار خطط المجلس الإستراتيجية والحرص على تعزيز العلاقات مع الأندية العالمية بما يسهم في عكس ذلك على تطور أندية الإمارة عبر تبادل الزيارات والخبرات المشتركة على كافة المستويات وبما يقود إلى تحقيق المكاسب الرياضية بالنسبة لأندية الإمارة .

و قال الحزامي خلال اللقاء نتطلع في المجلس إلى أن تكون لمثل هذه اللقاءات آثارها الإيجابية ورحبنا بهذه الزيارة المثمرة لمسؤولي هذا النادي الإنجليزي العريق، وبدورنا في المجلس نحرص كل الحرص على تهيئة كل العوامل التي تمهد في التطوير المستمر للرياضة في الإمارة على مستوى الكوادر البشرية واللاعبين، حيث تابع الجميع الخطوات الإيجابية السابقة بإحتراف لاعبين في إسبانيا وهو نتاج العلاقات الخارجية المميزة وفتح باب الإحتراف للمواهب من الإمارة.

و أشاد وفد النادي الإنجليزي بدور مجلس الشارقة الرياضي لتعزيز النهضة الرياضة وبالإمكانيات العالية التي تتمع بها الإمارة وماتحظى به الأندية من إهتمام كبير وبنى تحتية مؤهلة .



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