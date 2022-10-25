نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للسيدات

المصدر: وام

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أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للسيدات.

واشتمل القرار على أن تتولى الشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان رئاسة مجلس إدارة النادي، وعارف حمد العواني "نائباً للرئيس"، وريسة حميد الكتبي، ونورة طالب المنهالي، ومحمد عبيد الزعابي، وشمسة سيف الهنائي، وعائشة درويش الرميثي، وعالية حسن محمد الزرعوني أعضاء ونهى صالح عبدالله أعضاء مقررين.

وتمتد فترة المجلس الجديد لثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.

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