نخبة أبطال العالم في مونديال الترايثلون أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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مع اقتراب انطلاق نهائيات بطولة العالم للترايثلون أبوظبي 2022، أعلن مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي للترايثلون عن قائمة الرياضيين الذين أكدوا مشاركتهم في البطولة التي تقام في شهر نوفمبر المقبل في أبوظبي برعاية ضمان، إذ تضم نخبة من أهم الرياضيين الفائزين بالميداليات الأولمبية والبارالمبية.

وتستقبل أبوظبي جميع الرياضيين العالميين الذين استحوذوا على منصة التتويج الأولمبية لفئة الرجال في أولمبياد طوكيو، وهم كريستيان بلومينفيلت الفائز بالميدالية الذهبية من النرويج، وأليكس يي الفائز بالميدالية الفضية من بريطانيا، وهايدن وايلد الفائز بالميدالية البرونزية من نيوزيلندا، والذين سيتنافسون على لقب بطولة العالم للترايثلون التي تقام في الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر في جزيرة ياس.

ويسعى العداء البريطاني «أليكس يي» إلى تحطيم الرقم القياسي له والذي حققه من خلال إنهاء سباق 5 كلم بأقل من 14 دقيقة، وتقديم أداء استثنائي يبهر الجماهير في الحدث الرياضي العالمي على أرض العاصمة الإماراتية أبوظبي. وفاز لاعب الترايثلون المحترف البالغ من العمر 24 عاماً وعداء المسافات الطويلة، بالميدالية الفضية في سباق الترايثلون للرجال، والميدالية الذهبية في سباق الترايثلون المختلط في أولمبياد طوكيو 2020. كما أنه استحوذ على ذهبيتي ترايثلون الرجال والترايثلون المختلط في دورة ألعاب الكومنولث 2022، وهو يحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد النيوزيلندي هايدن وايلد، بعد فوزه بثلاثة سباقات ضمن بطولة العالم للترايثلون هذا الموسم.

ويحتل النيوزيلندي وايلد المرتبة الأولى على مستوى العالم في سباقات الدراجات الجبلية. وبعد فوزه في مونتريال وهامبرغ في العام الجاري، فضّل وايلد عدم المشاركة في سباقات الترايثلون العالمية في كالياري وسباقات برمودا، وهما آخر سباقين في سلسلة سباقات الترايثلون العالمية قبل نهائيات البطولة في أبوظبي، إلا أنه سيصل إلى أبوظبي أول نوفمبر المقبل، ليبدأ بتمارينه مستهدفاً الفوز بلقب بطل العالم في نهاية الشهر.

وكان بطل سباقات الترايثلون المحترف البالغ من العمر 25 عاماً قد فاز ببطولة XTERRA تحت سن 19 مرتين وبطولة ترايثلون الطرق الوعرة تحت سن 23 قبل أن يقوم بتغيير توجهاته نحو سباق الترايثلون الكامل سعياً لتحقيق حلمه في المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية وفي عام 2021، حقق هايدن وايلد ذلك الحلم في أولمبياد طوكيو الصيفية مقدماً أداءً مذهلاً ضمن من خلاله الفوز بالميدالية البرونزية.

وفي عام 2021، تمكن النرويجي كريستيان بلومينفيلت من تسجيل سابقة في تاريخ الرياضة عندما أصبح أول رياضي في فئة الرجال يفوز بألقاب أولمبية وعالمية في نفس العام، واستطاع الدرّاج المتميز تحقيق أفضل موسم له حتى الآن في عام 2021، بدءاً من فوزه الرائع في سلسلة الترايثلون العالمية في يوكوهاما، وصولاً إلى تحقيقه لقب نهائيات البطولة في إدمونتون، واستحواذه على الميدالية الذهبية في ترايثلون طوكيو الذي توسط الحدثين السابقين.

كما ستحظى منصة التتويج الأولمبية للسيدات بمنافسة قوية تضاهي منصة الرجال، وخاصة في ظل مشاركة البريطانية جورجيا تايلور براون والبرمودية فلورا دافي، واللتين أكدتا مشاركتهما في نهائيات بطولة العالم للترايثلون في نوفمبر المقبل.

وكانت فلورا دافي قد بدأت المنافسة في سباقات الترايثلون وهي لا تزال في السابعة من عمرها، وسرعان ما تقدمت بخطى ثابتة إلى القمة، لتصبح أول مواطنة برمودية على الإطلاق تفوز بميدالية ذهبية أولمبية في طوكيو.

وتمكنت فلورا من بناء مسيرة رياضية مرصعة بالميداليات والألقاب، ومن أهم إنجازاتها الفوز بدورة ألعاب الكومنولث لعام 2018 و2022، وبطولة العالم للترايثلون في الأعوام 2016 و2017، وذهبية الألعاب الأولمبية في طوكيو في عام 2021.

وكانت جورجيا تايلور براون، المشاركة الدائمة في سلسلة الترايثلون العالمية في بريطانيا اعتلت منصة التتويج أول مرة في عام 2018، في بطولة العالم للترايثلون في ليدز بالمملكة المتحدة. واستمرت منذ ذلك الحين في تحقيق إنجازات رائعة في سباقات الترايثلون، مع فوزها بميدالية فضية في فئة فردي السيدات في أولمبياد طوكيو 2020، على الرغم من تعرض دراجتها لثقب في الإطار في اللفة الأخيرة، وذهبية أخرى في السباق المختلط في نفس الأولمبياد. كما حازت لقب بطلة العالم في عام 2020، لتحتل المرتبة الأولى في سلسلة بطولات الترايثلون العالمية، بعد فوزها بثلاثة سباقات في ذلك الموسم.

ولن تتمكن الأمريكية كاتي زافريس، من المشاركة في البطولة بسبب إنجابها أخيراً طفلها الأول.

أما على صعيد أبطال الألعاب البارالمبية، فيبرز اسم الرياضي الهولندي جيتزي بلات، الذي لم يتعرض لأي هزيمة في بطولات الترايثلون العالمية منذ عام 2016، حينما فاز بدورة الألعاب البارالمبية وبطولة العالم، كما أكدت الأمريكية أليسا سيلي، الفائزة بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية لعامي 2016 و2020، قدومها إلى أبوظبي للمشاركة في نهائيات البطولة للدفاع عن لقبها في الباراترايثلون، كما ستنضم كيندال جريتش، الفائزة بميداليات ذهبية في الألعاب البارالمبية الصيفية والشتوية، إلى نهائيات البطولة لتضفي مزيداً من الروعة على هذا الحدث الرياضي الذي تستضيفه أبوظبي.

وتعد جريتش رياضية متميزة في مجال رياضة الترايثلون والبايثلون، ورياضة التزلج، وقد لمع اسمها بطلة بارالمبية في بطولة الباراترايثلون للسيدات حينما خطفت اللقب من صاحبته آنذاك لورين باركر، لتفوز بالميدالية الذهبية.

وتمثل الرياضية المتألقة لورين ستيدمان، التي فازت بلقب الألعاب البارالمبية أربع مرات، المملكة المتحدة في نهائيات أبوظبي، وهي اسم لامع في سباقات السباحة والباراترايثلون. ومن المقرر أن يشارك في نهائيات بطولة العالم للترايثلون في أبوظبي أيضاً، كلٌّ من الإسبانية سوزانا رودريغيز جاسيو، الفائزة بالبطولة العالمية أربع مرات في ألعاب الباراترايثلون، والحائزة الميدالية الذهبية في الألعاب البارالمبية في ألعاب الباراترايثلون، والفرنسي أليكس هانكوينت، الذي فاز بالميدالية الذهبية في سباقات PTS4 في باراترايثلون الرجال في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية لعام 2020، والألماني مارتين شولتس الذي مثل بلاده في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية في عامي 2016 و2020 في ألعاب الباراترايثلون، وفاز بالميدالية الذهبية في سباقات PT4 وPTS5 للرجال.

الجدير بالذكر أن البطولة من تنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون، ما يعزز من مكانة العاصمة أبوظبي وجهة عالمية مرموقة للأحداث الرياضية الكبرى، إذ تقع أبوظبي على بعد 8 ساعات أو أقل بالطائرة من ثلثيّ سكان العالم، ما يجعلها خياراً مثالياً لاستضافة الرياضيين والإعلاميين والاتحادات الرياضية والمشجعين من جميع أنحاء العالم.

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