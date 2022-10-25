سباق الجائزة الكبرى للسيارات في دبي 25 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت حلبة دبي أوتودروم، عن طرح تذاكر سباق الجائزة الكبرى التاريخي في دبي، والذي يشهد حضور نخبة من أروع سيارات السباق وسيارات الفورمولا1، بما في ذلك سيارة السائق البريطاني جايمس هانت، التي حقق على متنها فوزه الأول في سباقات الجائزة الكبرى للفورمولا1.

وتقام فعاليات سباق الجائزة الكبرى التاريخي في دبي، على مدار ثلاثة أيام، ابتداء من الجمعة 25 ولغاية الأحد 27 نوفمبر، ويقدم الحدث العالمي، في نسخته الثانية لضيوفه أجواءً احتفالية، تجمع رياضة السيارات، مع الفعاليات الترفيهية العائلية المناسبة لمختلف الأعمار، فيما تنطلق سيارات السباق الكلاسيكية والمعاصرة بأقصى السرعات، على مسار ومنعطفات حلبة دبي أوتودروم.

وتشارك ما يقارب على 100 سيارة سباق أسطورية، سبق لها المشاركة في سباقات لو مان، أو سباقات الفورمولا 1، في منافسات وفعاليات سباق الجائزة الكبرى التاريخي في دبي.

وقال فيصل السهلاوي مدير عام حلبة دبي أوتودروم: «إن لسباق الجائزة الكبرى التاريخي في دبي مكانة خاصة لدي، ولطالما رغبت بتنظيم مهرجان مماثل، يلبي أذواق وتطلعات عشاق السيارات وهواة السباقات في دولة الإمارات». وتابع: «سعداء بتنظيم هذا المهرجان الاحتفالي مرة ثانية، بعد النجاح الكبير لنسخته الأولى، التي نظمناها خلال العام الماضي، احتفاءً بذكرى سباق الجائزة الكبرى في دبي الذي أقيم عام 1981».

من ناحيته، قال بيير برايس-مينا المدير الإداري لـ «جي بي» إكستريم، الشركة المسؤولة عن تنظيم الحدث: «نتطلع لاستقبال ضيوف النسخة الثانية من سباق جائزة دبي الكبرى التاريخي في حلبة دبي أوتودروم، حيث يتميز الحدث بأجوائه الاحتفالية، ويقدم المتعة والترفيه لجميع أفراد العائلة من مختلف الأعمار والاهتمامات، سواء من عشاق السيارات ومتابعي رياضة السباقات، أو محبي الأنشطة الترفيهية».

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