اتحاد التنس ينظم بطولتين دوليتين لفئة الشباب

المصدر: (دبي- البيان)

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ينظم اتحاد الإمارات للتنس، بطولتين دوليتين ضمن فئة الشباب، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتنس، ونادي الفجيرة الدولي للتنس الأرضي، وأكاديمية توب سبن في دبي، خلال الفترة من 4 و20 نوفمبر المقبل، بمشاركة 240 لاعباً ولاعبة.

وأوضح ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس، أن البطولة الأولى ستقام من 4 إلى 12 نوفمبر، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة، وهي بطولة كأس غرب آسيا السابعة للتنس للشباب، والتي ستقام على ملاعب نادي الفجيرة الدولي للتنس، بينما ستستضيف دبي من 13 إلى 20 نوفمبر، النسخة العشرين لبطولة سوق دبي الحرة لتنس الشباب، وتقام على ملاعب أكاديمية توب سبن في دبي.

وأكد المرزوقي أن البطولتين ستشهدان مشاركة مميزة لنخبة من اللاعبين واللاعبات المصنفين من مختلف دول العالم، وختم قائلاً: يحرص اتحاد التنس على أن تظهر البطولتان بأفضل صورة، تنظيمياً وفنياً، وتزامناً مع النقلة النوعية التي يشهدها تنس الإمارات.

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