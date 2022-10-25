أبوظبي تكثّف تحضيرات بطولة العالم للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان

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تواصل أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمية استعداداتها المكثّفة لاستضافة النسخة السابعة والعشرين لبطولة العالم للجوجيتسو التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، تحت مظلة الاتحاد الدولي للجوجيتسو خلال الفترة من 29 أكتوبر الجاري، وحتى 8 نوفمبر المقبل بمشاركة نحو 2000 لاعب ولاعبة من أكثر من 70 دولة حول العالم.

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: تمثل الرعاية الكريمة للبطولة من قبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، حافزاً كبيراً لنا في مساعينا لاستضافة بطولة عالمية تنال استحسان العالم، ومن جانبنا فإننا وكما هو العهد دائماً نرحب بالأبطال في وطنهم الثاني، ونعدهم بتجربة لا مثيل لها على الصعد كافة. ويضيف: تواصل أبوظبي ترسيخ ريادتها في استضافة كبرى الفعاليات الدولية على صعيد الرياضات المختلفة، وتكثّف استعداداتها في الوقت الراهن لاستضافة بطولة العالم للجوجيتسو للعام الثالث على التوالي في إنجاز يعكس قدراتها الفائقة وبنيتها المتطورة التي تؤهلها لاستضافة أكبر الفعاليات الرياضية على مستوى العالم.

هدف

وتابع الظاهري: يعمل اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع الاتحاد الدولي لضمان الخروج باستضافة وتنظيم استثنائيين يتفوقان من حيث الجودة والكفاءة على النسختين السابقتين، وهو ما يواكب رؤية الاتحاد في انتهاج عملية التطوير المستمر لبطولاته وفعالياته وترسيخ دوره في المساهمة بتطوير اللعبة على المستويين الإقليمي والعالمي.

بدوره قال خواكيم ثومفارت مدير عام الاتحاد الدولي للجوجيتسو: ارتبط اسم أبوظبي خلال العقد الماضي بتنظيم أفضل البطولات العالمية والقارية، وأثبتت أنها قادرة على تقديم كل جديد ومؤثر في مسيرة تطوير الرياضة.

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