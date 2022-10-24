"الريشة الطائرة" يوقع اتفاقية مع رعاة جدد لدعم اللعبة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن اتحاد الإمارات للريشة الطائرة عن توقيع اتفاقية تعاون مع عدد من الرعاة الاستراتيجيين ليكونوا النواة الأولى لدعم الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وقع الاتحاد الاتفاقية مع كل من مجمع الشيخ مانع بن حشر آل مكتوم الطبي وأكاديمية اكسترا الرياضية، في إطار خطة الاتحاد لتكوين شراكات مع عدد من الجهات والشركات لدعم البطولات المختلفة والعمل على نشر اللعبة.

وأكدت نورة الجسمي رئيس مجلس إدارة الاتحاد لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن الاتحاد يعمل على تنسيق العمل والتعاون مع كافة الشركاء لتطوير منظومة العمل واستقطاب المزيد من اللاعبين المشاركين في مختلف البطولات وكذلك تقديم الدعم والرعاية لهم.

وكان اتحاد الريشة الطائرة عقد ورشة عمل بفندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي دبي، بحضور ممثلي الهيئة العامة للرياضة، ومجلس دبي الرياضي والأولمبياد الخاص والشركاء الاستراتيجيين، وتم تعريف الشركاء بآلية العمل داخل الاتحاد، وكذلك الأعضاء الجدد واستراتيجية تطوير اللعبة في الدولة، والتركيز على كيفية الهام الأجيال الجديدة باللعبة، وصناعة أبطالها، ومناقشة علاقة العمل بين الاتحاد والشركاء.

وأوضحت الجسمي أن الورشة شهدت عرضا مفصلا من لجان الاتحاد مع جميع الشركاء عن آلية عملها وكيفية الوصول لأكبر عدد من المشاركين من الجنسين، وكذلك جذب الرعاة إلى الاتحاد.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز