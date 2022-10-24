«جولة دي بي ورلد».. النهائي الكبير يقترب

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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اقترب الألماني يانيك بول من التأهل إلى بطولة جولة دي بي ورلد الختامية لموسم جولة دي بي ورلد، المقرر أن تقام في عقارات جميرا للغولف بالفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل، وذلك بعدما توج بلقب بطولة مايوركا المفتوحة للغولف، ليتقدم إلى المركز العشرين في التصنيف الأسبوعي للجولة الصادر أمس.

وسنكون أمام نهائي محتدم ومفتوح في دبي مع تبقي بطولتين فقط قبل النهائي الكبير المتمثل في بطولة جولة دي بي ورلد، وهما بطولة البرتغال ماسترز ونيد بانك جنوب أفريقيا، وسط ترقب حيث يحتل الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي الصدارة برصيد 4.154 نقطة، ويأتي فوكس ثانياً، والإنجليزي ماثيو فيتزباتريك ثالثاً برصيد 3.155 نقطة.

ويعتبر هذا اللقب الأول في جولة دي بي ورلد، خلال مسيرة اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، ليتقدم 23 خطوة ويصبح بالمركز 20 في ترتيب جولة دي بي ورلد، برصيد 1.323 نقطة.

واستفاد النيوزيلندي ريان فوكس من حصوله على المركز الرابع في البطولة الإسبانية، ليتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب جولة دي بي ورلد، برصيد 3.246 نقطة.

وتشهد بطولة جولة دي بي ورلد، منافسة مزدوجة ما بين السعي للفوز بلقب البطولة نفسها البالغ جوائزها 10 ملايين دولار أمريكي، ومحاولة الفوز بكأس «هاري فاردون» للاعب صاحب المركز الأول في تصنيف الموسم ونيل الجائزة المالية الإضافية المخصصة له.

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