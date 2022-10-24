نفاد تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت حلبة مرسى ياس رسمياً، عن نفاد جميع مقاعد المدرجات وباقات الضيافة الخاصة بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2022، وذلك على ضوء الاهتمام العالمي الكبير الذي يرافق الحدث العالمي الختامي لموسم 2022، وتتويج الفائزين، خاصة بعد الأجواء الحماسية التي شهدها الموسم الماضي، حتى اللحظات الأخيرة، والطلب الهائل من المشجعين والمتابعين لتجارب جديدة ومختلفة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتحقيق مبيعات تحطم كل الأرقام القياسية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الحدث، لاستضافة أكبر عدد من متابعي السباق، الذين يشهدون المنافسات مباشرة من داخل الحلبة، ويصل عددهم إلى 70.000 مشجع، في رقم قياسي جديد من المتوقع تحقيقه، الأمر الذي يعزز مكانة أبوظبي، باعتبارها مركزاً للأحداث الرياضية العالمية.

وقال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: «يسرني الإعلان عن نفاد جميع تذاكر جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لهذا العام رسمياً، حيث شهدنا أسرع بيع كامل للتذاكر منذ إطلاق الحدث الافتتاحي في عام 2009. ويتجه تركيزنا حالياً، إلى تقديم عطلة أسبوع أخرى حافلة بالترفيه، وبمستوى عالمي، مع استعدادنا لاستقبال عدد قياسي من المشجعين الذين سيحضرون من جميع أنحاء العالم إلى جزيرة ياس، في نوفمبر المقبل، وندعو الجميع إلى ترقب الكشف عن المزيد من المفاجآت، التي سنكشف عنها قريباً».

وأضاف: «مع رغبة المشجعين القادمين من مختلف أنحاء العالم، للتعرف إلى أجواء أبوظبي وفعالياتها المذهلة في عام 2022، نستعد للحدث، الذي يقام على مدار أربعة أيام، في جزيرة ياس، والتي تشهد فعاليات تتنوع ما بين الحفلات لأبرز النجوم العالميين، وباقات الضيافة الجديدة كلياً. وبالنسبة لأولئك الذين لم يحالفهم التوفيق في الحصول على مقعدهم في سباق هذا العام، فإننا نخطط لبيع تذاكر سباق العام المقبل في وقت مبكر من أي وقت مضى، لضمان حصولهم على فرصة للحجز المبكر».

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