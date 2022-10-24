جورجيا تتوج بلقب بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو

المصدر: أبوظبي - البيان

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توج منتخب جورجيا بلقب بطولة أبوظبي غراند سلام الكبرى للجودو 2022 التي اختتمت أول من أمس الأول بصالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وإشراف الاتحاد الدولي للجودو، والتي شهدت مشاركة 65 دولة، وقد تمكن اللاعب الجورجي بيكا شفيلي من حسم اللقب لمنتخب بلاده بنيل بذهبية وزن تحت 90 كجم بفوزه على اللاعب الفرنسي تاسيير لوريس الفائز بالفضية، ليتوج منتخب جورجيا باللقب برصيد ذهبيتين وفضية وبرونزية وتساوى معه منتخب فرنسا الذي تراجع وصيفاً بفارق النقاط، وتراجع منتخب الصين ثالثاً برصيد ذهبيتين وبرونزية، ثم إيطاليا وإسبانيا في المركز الخامس.

وشهد الختام وشارك في تتويج الأبطال محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة أبوظبي، وماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو، وناصر التميمي مدير البطولة، ومحمد جاسم سجواني أمين السر المساعد للاتحاد، وعلي اليماحي عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومن الضيوف دياميل فاي المدير الفني لدورة الألعاب الآسيوية بالسعودية، ونورولو لويكوف رئيس اتحاد طاجيكستان للجودو، وبهادور شريفي سفير طاجيكستان لدى الدولة، وعدد من الضيوف والرياضيين.

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي على شكر رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي للجودو على حضورهم ومشاركتهم في إنجاح البطولة، وجدد الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي وقناة أبوظبي الرياضية وكافة الجهات التي ساهمت في النجاح التنظيمي والفني، وخص بالشكر المتطوعين والمتطوعات من الطلاب والطالبات والجهات الطبية ووسائل الإعلام المختلفة.

انضمام

تم على هامش البطولة توقيع اتفاقية بين الاتحاد الدولي للجودو بحضور رئيس الاتحاد ماريوس فايزر، والاتحاد الطاجيكي للجودو بحضور رئيس الاتحاد نورولو لويكوف، والتي تهدف لدخول مدينة دوشانبي عاصمة طاجيكستان ضمن عواصم العالم التي تستضيف بطولات الغراند سلام الكبرى للجودو، وقد حضر مراسم التوقيع ناصر التميمي أمين خزينة الاتحاد الدولي للجودو مدير بطولة أبوظبي، وعدد من المسؤولين في الاتحادات الثلاثة.

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