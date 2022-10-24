«عالمية الطائرة الشاطئية».. المرحلة الأولى تختتم اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تختتم اليوم المرحلة الأولى من بطولة «الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية»، التي تستضيفها دبي لأول مرة في المنطقة، وينظمها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، بدعم مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة.

وتبدأ مباراتا نصف النهائي للسيدات في الساعة 9:00 صباح اليوم، وتبدأ مباراتا نصف النهائي للرجال في الساعة 11:30، على أن تقام المباراة النهائية لمنافسات السيدات في الساعة 6:00 مساء، فيما تقام المباراة النهائية لمنافسات الرجال في الساعة 8:30 مساء ويعقبها تتويج الفائزين في منافسات الرجال والسيدات، فيما تنطلق المرحلة الثانية من البطولة بعد غدٍ.

وشهدت منافسات الرجال التي أقيمت، أول من أمس، فوز الفريق البرتغالي جواو بيدروسا وهوغو كامبوس على الفريق التركي المكون من حسن حسين مرمر وصفا أرلو بنتيجة 2-1، وفاز الفريق الأوكراني المكون من سيرجي بوبوف وإدوارد ريزنيك على الفريق الأسترالي المكون من إيزاك كاراتشر ومارك نيكولايديس بنتيجة 2-0.

تفوق

وشهدت منافسات السيدات فوز الفريق الأمريكي المكون من زولاني هوديل وهيلي هاروارد على الفريق الكندي المكون من أليسون مكاي وكاثرين ووتوني بنتيجة 2-0، كما فاز أيضاً على الفريق النرويجي المكون من سنيفا هيلاند هانسن وإميلي أوليمستاد بنتيجة 2-1، وفاز الفريق الألماني المكون من ليوني كورتزينغر وليا صوفي كونست على الفريق الأمريكي المكون من الكسندرا ويلر ودينا كرافت بنتيجة 2-1، وفاز الفريق التايلاندي المكون من تارافادي نارفورنبارات وروبيراشياكورن كونجفوبساروتويدي على الفريق الصيني المكون من جين جين زين جي وإكس في نيو وانغ بنتيجة 2-1، وفاز الفريق الأمريكي المكون من كاتي هورتون وجوليا سكولز على الفريق السويسري المكون من منيا بنتيل وآنا لوتز بنتيجة 2-0.

وفاز الفريق الألماني المكون من إيزابيل شنايدر وجوليا سودي على الفريق الياباني المكون من أكيكو هاسيجوا ويوريكا ساكاجوشي بنتيجة 2-1، كما فاز الفريق الأمريكي المكون من سافانا سيمو وجيسيكا جافني على الفريق الصيني المكون من لينجدي زوهو وفان وانج بنتيجة 2-0، وفاز الفريق الصيني المكون من شيني شا وميمي لين على الفريق الألماني المكون من آنا لينا غرون وسارة شولز بنتيجة 2-1، وفاز الفريق الياباني المكون من ميكي إيشي وسياكا ميزوي على الفريق الكندي المكون من الأختان ميغان ونيكول مكنمارا بنتيجة 2-1، وفاز الفريق التشيكي المكون من باربورا هيرمانوفا وماري-سارة ستوكلوفا على الفريق الألماني المكون من ليوني كورتزينغر وليا صوفي كونست بنتيجة 2-0.

ويشارك في هذه البطولة الدولية 192 لاعباً ولاعبة يمثلون 96 فريقاً من 50 دولة من جميع قارات العالم، وتقام البطولة على جولتين، يتنافس فيها أفضل فرق المحترفين الأعلى تصنيفاً في العالم من الرجال والسيدات، ويضم كل فريق لاعبين على أرض الملعب، إضافة إلى اللاعبين الاحتياطيين.

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