«دبي برو» لبناء الأجسام تؤهل 3 أبطال إلى «مستر أولمبيا»

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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شهد معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، نهائيات بطولة «دبي برو» لبناء الأجسام المؤهلة لبطولة مستر أولمبيا للمحترفين، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي ونظمتها شركة «ذا بلانر لتنظيم الفعاليات» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي يومي 22 و23 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 600 رياضي من المحترفين والهواة.

حضر المنافسات سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس وعادل العلي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، كما حضر عدد من الشخصيات الرياضية واستمتعت الجماهير الغفيرة بعروض قوية ومنافسة مثيرة بين المشاركين في مختلف الفئات.

وتقدم رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بالشكر إلى معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي على حضوره المنافسات وتوفير كل الدعم لضمان نجاح البطولة.

نتائج

وأسفرت المنافسات عن حصول ثلاثة من المحترفين على بطاقات التأهل المباشر إلى بطولة مستر أولمبيا الأبرز من نوعها في عالم بناء الأجسام، وحجز العماني مازن الرحبي بطاقة التأهل الأولى بعد حلوله أولاً على مجموعته فيما نال صاحب المركز الثاني المصري محمد خالد إمبابي المركز الثاني في المجموعة ونال نقاطاً ترفع رصيده على المنافسة على التأهل في البطولات المقبلة وحل الروسي اندريه ميلكوف ثالثا وجمع أيضاً نقاطاً ترفع رصيده وتدعمه حظوظه في التأهل في البطولات المقبلة.

ونال التركي توناهان غولر بطاقة التأهل لبطولة مستر أولمبيا عن فئة «فيزيك» بعد حلوله في المركز الأول فيما نال السويسري ديفيد واتشيلكا المركز الثاني والبحريني محمود المغربي المركز الثالث ونال كل منهما نقاطاً تضاف لرصيده وتدعم حظوظه في التأهل لمستر أولمبيا في البطولات المقبلة.

وأسفرت فئة «كلاسيك فيزيك» عن فوز البريطاني مايكل دعبول بالمركز الأول وحصوله على بطاقة التأهل المباشر لبطولة مستر أولمبيا فيما حل السعودي عبد الله الربيع بالمركز الثاني والبلغاري فاليري الينشيف بالمركز الثالث وجمع كلاهما نقاطاً لرصيدهما.

وتولى تحكيم المنافسات عدد من الحكام العالميين من أبرزهم رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وتتضمن البطولة 6 فئات للمحترفين والهواة هي: فئة الفيزيك - رجال هواة، فئة كلاسيك فيزيك - رجال هواة، فئة كمال الأجسام هواة، وفئة الفيزيك - رجال محترفين، فئة كلاسيك فيزيك - رجال محترفين، وفئة بناء الأجسام محترفين.

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