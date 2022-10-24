أجواء مميزة في اليوم الرياضي المفتوح بالخوانيج

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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شهد اليوم الرياضي المفتوح الذي نظمه مجالس أحياء دبي التابعة لهيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية واتحاد الإمارات للرياضة للجميع في منطقة الخوانيج، أول من أمس، أجواء مميزة وتنافساً مثيراً بين المشاركين من جنسيات مختلفة، وحظيت الفعالية بدعم شركة «بروتين هاوس» والبرجيل الرياضية.

شارك 20 فريقاً في مختلف منافسات اليوم الرياضي المفتوح إلى جانب مشاركة رمزية من عدد من كبار المواطنين من نادي ذخر الاجتماعي.

وحضر الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية جانباً من المنافسات التي تواصلت لأكثر من 4 ساعات، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وحميد الشامسي رئيس قسم البرامج المجتمعية بهيئة تنمية المجتمع، وأحمد الفلاسي رئيس لجنة اللياقة البدنية في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وفي ختام الفعالية أشرف حميد الشامسي وأحمد الفلاسي على تتويج الفرق الفائزة، حيث تم تخصيص جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث حصل الفريق المكون من الثلاثي أحمد شعبان وأحمد عيد وكوبي بايتس على المركز الأول، وجاء الثلاثي داماس وليوناردو وماركوني في المركز الثاني، وحل الثلاثي المكون من طارق الزرعوني وعبد الله المهيري وناصر محمد في المركز الثالث.

أسلوب حياة

وأكد محمد بن درويش أن اليوم الرياضي المفتوح فعالية مميزة للتشجيع على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة بهدف تعزيز صحة المجتمع، حيث سخرت الإمارات كل الإمكانات من مرافق صحية ومنشآت رياضية متنوعة لتحفيز الأفراد على ممارسة النشاط البدني، موجهاً الشكر لهيئة تنمية المجتمع على إطلاقها هذه المبادرة المجتمعية الهادفة التي تسلط الضوء على توعية الأفراد بأهمية الرياضة، وحثهم على نمط العيش الإيجابي.

وأوضح حميد الشامسي أن الفعالية تأتي ضمن المبادرات المجتمعية التي أطلقها مجالس أحياء دبي للتوعية بأهمية الرياضة والحفاظ على نمط حياة صحي، مشيراً إلى أن اليوم الرياضي المفتوح تضمن برنامجاً متكاملاً مليئاً بالنشاط والفعاليات الرياضية المتنوعة لمختلف الأعمار لتحفيزهم على زيادة نشاطهم البدني.

وأكد الشامسي أن مجالس أحياء دبي تلعب دوراً مهماً في نشر الوعي وتثقيف أبناء المجتمع من خلال تنظيم محاضرات وجلسات دورية بهدف تحقيق أهداف التنمية، وتعزيز الهوية الوطنية، وتحقيق التواصل بين أبناء الأحياء بمختلف أجيالهم.

وصرح أحمد الفلاسي رئيس لجنة اللياقة البدنية في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أن فعالية اليوم الرياضي المفتوح مبادرة فريدة لترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى المنافسات تضمنت اختبارات في اللياقة البدنية للمحترفين والهواة لمختلف الفئات العمرية، وقال: «حققت المبادرة نجاحاً كبيراً في نسختها الأولى، وهو ما يشكل حافزاً لنا لتكرار التجربة وإطلاق مبادرات مماثلة في الفترة المقبلة».

وأوضح الفلاسي أن فعالية اليوم الرياضي المفتوح التي تم تنظيمها لأول مرة ضمن مبادرات مجالس أحياء دبي تعد واحدة من الفعاليات المتنوعة التي أطلقها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية من أجل نشر ثقافة ممارسة الرياضة.

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