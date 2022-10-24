مهرجان سباق دلما للمحامل الشراعية الخميس

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، تنطلق فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان سباق دلما للمسافات الطويلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، والمهرجان المصاحب، وذلك بعد غدٍ، وتستمر حتى 3 نوفمبر 2022.

وأعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، عن التفاصيل التنظيمية للنسخة الخامسة من المهرجان، وذلك خلال الملتقى الذي عقد أول من أمس، بمجلس محمد خلف في أبوظبي.

وأكد عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، أن المهرجان يأتي في إطار الجهود المشتركة، التي تبذلها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ومجلس أبوظبي الرياضي، إذ يواصل مهرجان وسباق دلما التاريخي، إحياء تراثنا البحري، وتعزيز روح الرياضات التقليدية العريقة.

من جانبه، لفت ماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، إلى أن مشاركة 2500 بحار يمثلون 115 محملاً، يشاركون في سباق النسخة الخامسة، يؤكد على مكانة الحدث، وقيمة التراث المتأصلة في وجدان المشاركين، وحرصهم على دعم التراث الوطني.

من جهته، أكد سعيد على المناعي مدير الأنشطة في نادي تراث الإمارات، الدور الكبير الذي يقوم به مهرجان سباق دلما التاريخي، في إعادة إحياء الأنشطة والرياضات التراثية البحرية، وكذلك في دعم الحرف التراثية المرتبطة بالبحر، عبر الفعاليات المختلفة المقدمة خلال المهرجان.

وقال إن نادي تراث الإمارات، يفخر بإسهامه المستمر في الحفاظ على التراث البحري الغني والمتميز لدولتنا، كما يسعد دائماً بالمشاركة في الفعاليات التراثية والثقافية، والتعاون المثمر مع الجهات والمؤسسات التي تعمل في الحقل الثقافي والتراثي، لتغطي جوانب عديدة من تراث الإمارات، وتبرز شيئاً من حضارتنا العريقة.

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