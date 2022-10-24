تعاون بين اللجنة الأولمبية الوطنية ونظيرتها الأوزبكية

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت اللجنة الأولمبية الوطنية، مذكرة تفاهم مع اللجنة الأولمبية في جمهورية أوزبكستان، بهدف مد جسور التعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات، واستثمار الطاقات والمواهب، وتعزيز القدرات والكفاءات.

ومثّلت اللجنة الأولمبية الوطنية، المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، فيما وقّع من الأولمبية الأوزبكية، أوبيك قاسيموف الأمين العام للجنة الأولمبية الأوزبكية.

وأكدت المهندسة عزة بنت سليمان، أن توقيع مذكرات التفاهم وتوطيد العلاقات مع جميع الشركاء، يأتي انطلاقاً من رؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بأهمية تبادل الخبرات في مختلف مجالات العمل الرياضي، والاستفادة من كافة الجوانب الرياضية، خصوصاً أن الإمارات تمتلك بني تحتية ومنشآت ومرافق رياضية عالية الجودة، مكنتها من الحصول على تنظيم واستضافة كبرى الأحداث والاستحقاقات القارية والعالمية، التي شهدت نجاحاً تنظيمياً كبيراً، ومنها كأس الأمم الآسيوية 2019، وكذلك دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص /أبوظبي 2019، بمشاركة 7500 لاعب و3000 مدرب، مثلوا 192 دولة من جميع أنحاء العالم.

وأشارت عزة بنت سليمان، إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الموجودة في القطاع الرياضي بالبلدين، بما يحقق الفائدة المرجوة للجميع، سواء في الجانب الفني أو الإداري والتنظيمي، لا سيما أن رياضة الإمارات، قد شهدت طفرة كبيرة خلال المرحلة الماضية، بفضل دعم واهتمام القيادة الرشيدة، الذي أسفر عن نتائج إيجابية ملموسة، وإنجازات ونجاحات متعددة.

من جانبه، عبّر أوبيك قاسموف عن سعادته ببناء شراكة جديدة مع اللجنة الأولمبية الوطنية، تمثل نقطة انطلاق لمزيد من التعاون والتكامل في جميع الجوانب الخاصة بمجالات الحركة الأولمبية، بما يسهم في مضاعفة فرص العمل المشترك، وتنسيق الجهود بين الطرفين، لتقديم أفكار ورؤى مبتكرة، تخدم مصلحة الرياضيين في البلدين.

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