251 لاعباً في بطولة الإمارات للشطرنج

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تُوج عمار محمد السدراني لاعب منتخب الإمارات ونادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بالمركز الأول تحت 20 سنة، في بطولة الإمارات الفردية للرجال والفئات العمرية، والتي اختتمت أول من أمس، في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 251 لاعباً ولاعبة من جميع أندية الدولة، من المواطنين والوافدين.

وأضاف السدراني إنجازاً جديداً للإنجازات التي حققها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، على جميع الصعد، المحلية والعربية والدولية.

وأكد السدراني أن الجهود التي تبذلها إدارة النادي، ساهمت في مواصلته للتألق، وتحقيق الفوز في هذه البطولة وغيرها من البطولات، ويتطلع لتحقيق أفضل الإنجازات مستقبلاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز