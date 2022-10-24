الطاير بطل «الفور سل» في تحدي الزوارق اللاسلكية

المصدر: أبوظبي - البيان

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سجلت الجولة الثانية من بطولة الإمارات للقوارب اللاسلكية، نجاحاً وتفوقاً كبيراً، من خلال المنافسة القوية التي حظيت بها فئات البطولة، والتي أسدل الستار عليها أول من أمس، على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، بمشاركة 38 متسابقاً.

وحقق جمعة الطاير المركز الأول في «الفور سل»، أقوى فئات البطولة، في حين حل ثانياً فهد سعيد المرزوقي، وثالثاً محمد ثروت حافظ، وفي فئة «الثري سل»، خطف المركز الأول علي حسين إبراهيم، وجاء في المركز الثاني حمد فهد سعيد، وثالثاً ثاني جمعة الطاير، وفي فئة «التو سل»، تمكن سيف جمعة سهيل من تحقيق المركز الأول، وجاء ثانياً عبد الله أحمد مهدي، وثالثاً راشد أحمد مهدي.

ووجّه سالم الرميثي مدير عام النادي، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وقال: نشهد جولة بعد أخرى، وموسماً بعد آخر، زيادة في المشاركين، وإقبالاً على هذه البطولة.

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