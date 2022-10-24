طرح تذاكر سباق الجائزة الكبرى للسيارات في دبي لعام 2022

المصدر: وام

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أعلنت حلبة دبي أوتودروم طرح تذاكر سباق الجائزة الكبرى التاريخي في دبي، والذي تقام فعالياته على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر المقبل .

وتشهد النسخة الثانية من هذا السباق العالمي مشاركة نخبة من أفضل سيارات السباق وسيارات الفورمولا1، بما في ذلك سيارة السائق البريطاني جايمس هانت التي حقق بها فوزه الأول في سباقات الجائزة الكبرى للفورمولا1.

و يشارك ما يقارب من 100 سيارة سباق، سبقت لها المشاركة في سباقات لو مان أو سباقات الفورمولا 1 في منافسات وفعاليات سباق الجائزة الكبرى التاريخي في دبي.

ومن بين السيارات المشاركة، سيارة فورمولا1 فيراري 643 التي قادها نجم الفورمولا1 الفرنسي آلان بروست، المتوج بلقب بطولة العالم للسائقين أربع مرات، في موسم 1991 من بطولة العالم للفورمولا1، وسيارة روثمان بورشه 962 والفائزة بلقب نوريسرينج "موني رايس" لعام 1987، بقيادة كل من ماورو بالدي، الذي توج لاحقًا بلقب لو مان لعام 1994، وجوناثان بالمر، سائق الفورمولا1 السابق.

كما تشارك سيارة بينيتون B192، الفائزة بسباق جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا1 لعام 1992، والذي استهل به الأسطورة مايكل شوماخر سلسلة انتصاراته البالغ عددها 91 فوزًا في سباقات الفورمولا1.

من جانبه عبر فيصل السهلاوي، مدير عام حلبة دبي أوتودروم عن سعادته بتنظيم هذا المهرجان الاحتفالي للمرة ثانية، بعد النجاح الكبير للنسخة الأولى العام الماضي احتفاءً بذكرى سباق الجائزة الكبرى في دبي الذي أقيم عام 1981.

وقال السهلاوي : "عملنا خلال الفترة الماضية على تطوير الحدث وتوفير المزيد من وسائل المتعة والترفيه للضيوف، سواء على مسار السباق بإضافة المزيد من أشهر سيارات السباق، أو في المناطق الترفيهية التي تتضمن العديد من الفعاليات الممتعة لجميع أفراد العائلة ليرسخ هذا الحدث مكانته على روزنامة الفعاليات الترفيهية في دبي بأجوائه الاحتفالية العائلية، وغناه بالأنشطة المناسبة للضيوف من مختلف الأعمار".

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