منتخب الرجبي رابع السباعيات الآسيوية

المصدر: دبي- البيان

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أحرز منتخبنا الوطني للرجبي للرجال المركز الرابع بالجولة الأولى لبطولة كأس آسيا لسباعيات الرجبي في بانكوك، وخسر الفريق أمام اليابان، بطل آسيا، في نصف النهائي 19 - 5، وفى مباراة تحديد صاحب المركز الثالث خسر منتخبنا من نظيره الكوري الجنوبي 31 - 0 وأقيمت المباراة وسط ظروف جوية صعبة وتساقط كثيف للأمطار، وحقق منتخب هونج كونج كأس بطولة الرجال، وجاء المنتخب الياباني وصيفاً، وفاز المنتخب الصيني بلقب بطولة السيدات على حساب المنتخب الياباني.

يستأنف منتخبنا للرجبي تدريباته بعد العودة من بانكوك، استعداداً للجولة الثانية من كأس البطولة المقرر إقامتها بكوريا الجنوبية من 12 إلي 13 نوفمبر المقبل، وسيكون الختام بإقامة الجولة الثالثة بمدينة العين.

وعبر فيصل الزرعوني رئيس البعثة عن شكره لإدارة الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم على جهدها الكبير للارتقاء بالمنتخب واللعبة، وقال: «هذه الجهود أسهمت في ظهور الفريق بمستوى طيب خلال كأس آسيا، كما نوجه الشكر لكافة اللاعبين والجهازين الفني والإداري».

شراكة

على الجانب الآخر، وقع اتحاد الرجبي شراكة تجارية مع شركة إمباير للتسويق الرياضي للمساهمة في إيجاد الشركاء لرعاية منتجات الاتحاد، وحضر مراسم التوقيع بمقر الاتحاد بمدينة دبي الرياضية، سعود النعيمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة الاستثمار، ومروان الهاشمي من شركة إمباير للتسويق الرياضي، وقال سعود النعيمي: «نعلم مدى التنافسية التي وصلت إليها الرياضة في الإمارات، وكان من الضروري تطوير أنفسنا في مجال المنافسة». وقال مروان الهاشمي: «نفتخر باختيارنا شريكاً تجارياً لواحد من أنجح الاتحادات الرياضية في الإمارات وعلى المستوى القاري، وسنعمل جاهدين لتحقيق النتائج المرجوة خلال الفترة المقبلة».

وأعلن الاتحاد إنشاء موقع إلكتروني لجذب المستثمرين أصحاب العلامات التجارية لرعاية منتخبات وبرامج الاتحاد الوطنية من خلال عرض الفرص المتاحة لحقوق الرعاية، وجاءت الفكرة نتاج عمل لجنة الاستثمار برئاسة سعود النعيمي.

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