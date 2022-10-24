نجاح كبير لسباق مشرف للدراجات الجبلية

المصدر: دبي- البيان

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شهد سباق مشرف للدراجات الهوائية الجبلية، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي وبلدية دبي، نجاحاً كبيراً بمشاركة أكثر من 300 متسابق من مختلف الجنسيات والأعمار، تنافسوا في مضمار الدراجات الجبلية بحديقة مشرف بمنطقة الخوانيج، الذي تم افتتاحه مؤخراً، ويمر وسط غابة تضم 70 ألف شجرة. حضر جانب من منافسات السباق، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس.

وفي سباق المحترفين لمسافة 56 كيلومتراً (فئة الدراجة الجبلية للرجال)، فاز بول غريغا بالمركز الأول، بزمن 1:55:25 ساعة، تلاه سفيان هدي في المركز الثاني، بزمن 1:56:12 ساعة، وحل أجيت سلمان في المركز الثالث، بزمن 1:59:13، وفي فئة (الدراجة الجبلية للسيدات)، فازت راشيل هوبيرت بالمركز الأول، بزمن 2:21:37 ساعة، تلتها هيلي باشوفين فون في المركز الثاني، بزمن 2:22:26 ساعة، وحلت لورين مولاركي في المركز الثالث، بزمن 2:24:42 ساعة.

وفي فئة (الدراجة الرملية للرجال) كل من ميجول فيتيرانو في المركز الأول، بزمن 2:02:53 ساعة، تلاه مايكل تيستوري في المركز الثاني، بزمن 2:06:00 ساعة، وحل فابيان هويهن في المركز الثالث، بزمن 2:09:48 ساعة، وفي فئة (الدراجة الرملية للسيدات)، فازت جوليانا فيتورانو.

وفي سباق الهواة لمسافة 37 كيلومتراً فئة (الدراجة الجبلية للرجال)، فاز خليفة الكعبي بالمركز الأول، بزمن 1:26:00 ساعة، تلاه هيلان راب في المركز الثاني، بزمن 1:26:02 ساعة، وحل ريجن إنكلونر في المركز الثالث، بزمن 1:29:22 ساعة، وفي فئة (الدراجة الجبلية للسيدات)، فازت مروة الحاج بالمركز الأول، في زمن 1:45:17 ساعة، تلتها راشيل دي سوتو في المركز الثاني، بزمن 1:56:22 ساعة، وحلت كرستينا إنجلبريشت في المركز الثالث، بزمن 2:09:52 ساعة.

وفي فئة (الدراجة الرملية للرجال)، فاز بيل آينلي بالمركز الأول، بزمن 1:34:30 ساعة، تلاه رونالد كاران في المركز الثاني، بزمن 1:59:51 ساعة، وحل جوي أسونسيون في المركز الثالث، بزمن 2:07:06 ساعة، وفي فئة (الدراجة الرملية للسيدات)، فازت سوشين سلجادو بالمركز الأول، بزمن 1:45:58 ساعة، تلتها روضة الساكت في المركز الثاني، بزمن 1:53:48 ساعة، وحلت ليديا فنتز في المركز الثالث، بزمن 2:14:21 ساعة.

واستمتع المشاركون بالتنافس على المضمار الذي شيدته بلدية دبي في حديقة مشرف، والذي تم تصميمه بشكل خاص، لكي يضفي مزيداً من التشويق والإثارة على السباقات، ليمر الدراجون بين الأشجار، مع العديد من مسارات الصعود والانعطافات المختلفة والقفزات.

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