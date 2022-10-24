محمد المر يتوج أبطال «تحدي ألعاب القوى»

المصدر: دبي - البيان

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توج الدكتور محمد عبدالله المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وفهد عبدالله بن جمعة نائب رئيس الاتحاد، الفائزين في بطولة التحدي الفردية الأولى لألعاب القوى على مدار يومين في نادي ضباط الشرطة بدبي بمشاركة 557 لاعباً ولاعبة مثلوا 19 نادياً في كل الفئات، وشهدت منافسة قوية بين اللاعبين واللاعبات، لا سيما على مستوى المراحل السنية التي أفرزت العديد من العناصر الجيدة لمستقبل المنتخبات الوطنية.

وفي مسابقات الرجال، نال الميداليات الذهبية كل من نادي حتا في سباق 5 آلاف متر جري، والنصر في دفع الجلة، الوثب العالي ورمي القرص، والشارقة في سباقات 100 متر عدو و4 × 400 متر، و110 أمتار حواجز والوثب الطويل، وخورفكان 400 متر حواجز، والوصل 1500 متر، والحمرية سباق 400 متر، وفي مسابقات السيدات، فاز بالذهبيات، نادي الشارقة الرياضي للمرأة في سباقات 100 متر عدو، و1500 و5 آلاف متر جري، والوثب العالي، والأكاديمية 5 آلاف متر.

تركيز

وأشاد الدكتور المر، بالتطور الجيد في مستوى اللاعبين واللاعبات، والتركيز من جانب الأندية على ألعاب القوى، والتي تشهد حضوراً لافتاً على الساحة الرياضية، بما يتماشى مع استراتيجية مجلس الإدارة للارتقاء بالتطلعات، وتعزيز المكتسبات الوطنية لتحقيق المستهدفات المنشودة في شتى المجالات بما يتواءم مع التوجهات الرامية للنهوض باللعبة وفق أفضل الممارسات لتحقيق استدامتها تطورها.

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