فرنسا تنتزع صدارة «أبوظبي غراند سلام» للجودو

المصدر: أبوظبي - البيان

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انتزع المنتخب الفرنسي صدارة اليوم الثاني من بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو، المقامة بصالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وإشراف الاتحاد الدولي للجودو، بمشاركة 414 لاعباً ولاعبة من 65 دولة.

ونال المنتخب الفرنسي الصدارة برصيد ميداليتين ذهبيتين، على حساب المنتخب الإيطالي، الذي تصدر اليوم الأول برصيد ذهبية واحدة وفضيتين و3 برونزيات، وتلاه إسبانيا برصيد ذهبية وفضية وبرونزية، ثم جورجيا برصيد ذهبية وبرونزية، وبريطانيا، سويسرا، اليونان، وكوريا الجنوبية، برصيد ذهبية واحدة لكل منهم.

حضر المنافسات، الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، ومحمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي، وشارك في تتويج الفائزين الأوائل، سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وموشيه بونتي رئيس اتحاد الجودو الإسرائيلي، وأعضاء الاتحاد وضيوف البطولة، والرومانية سورانا كريستينا لاعبة التنس الأرضي.

وشهدت مباريات الدور التمهيدي، أمس، خسارة لاعبنا الصاعد حارب عبد الرحمن جمعة في منافسات وزن فوق 100كلغ، أمام بطل إيطاليا اجرو سيلفان لورينزو، وخسر لاعبنا جوريجوريان ارم، أمام الكازاخستاني حمزة ديدار، بقرار من الحكام في الوقت الإضافي، وكانت المفاجأة، خسارة لاعبنا ظفار كوسوف في وزن تحت 100 كلغ، أمام البريطاني تومسون ريس.

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