طرح تذاكر مباريات كأس العالم للبادل تنس 2022

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم «دي بي وورلد للبادل تنس - دبي 2022» عن بدء طرح تذاكر مباريات البطولة أمام الجمهور في جميع أنحاء العالم، ويتاح للجماهير حجز تذاكر مخصصة لأيام البطولة والاستمتاع بالمنافسات لأفضل اللاعبين في العالم من مدرجات ملعب سوق دبي الحرة للتنس.

وتستضيف دبي البطولة خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري إلى 5 نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتنظيم اتحاد الإمارات للبادل تنس بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، على ملاعب سوق دبي الحرة للتنس.

وناقشت اللجنة المنظمة للبطولة في اجتماعها التنسيقي آخر الاستعدادات والترتيبات للحدث العالمي الكبير. ترأس الاجتماع الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اللجنة، بحضور الأعضاء إسماعيل الهاشمي نائب رئيس اللجنة المنظمة، وخليفة خوري، وناصر آل رحمة، وأحمد الخاجة، وحسن المزروعي مدير البطولة، وعيسى المرزوقي نائب مدير البطولة، وعبدالكريم العارف، وعواطف السويدي. وقامت اللجنة بزيارة ميدانية إلى موقع البطولة، واطلعت على آخر التجهيزات الفنية واللوجستية والتسويقية والإعلامية والأمنية، والفعاليات المصاحبة في منطقة الجماهير طيلة أيام البطولة.

منافسات

وتشهد منافسات البطولة مشاركة فئتين منفصلتين للرجال والسيدات، حيث من المقرر أن يتنافس 16 منتخباً وطنياً في كل مسابقة، ولأول مرة ستقدم بطولة العالم جوائز مالية للفائزين تقدر بمليوني درهم.

5000

كشف حسن المزروعي مدير البطولة، عن اكتمال تجهيز الملعب الرئيس لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، الذي يتسع لـ5000 مشجع لاستقبال الجماهير وعشاق البادل تنس في الإمارات من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة ومن خارجها، وتوفير مقاعد ضمن فئات مختلفة لحضور المباريات بأسعار مدروسة.

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