إيطاليا تتصدر «عالمية الطائرة الشاطئية» على «كايت بيتش»

المصدر: دبي - البيان

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شهدت مباريات الدور الأول من بطولة «الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية» منافسات قوية بين الفرق المتأهلة من الرجال والسيدات في البطولة التي تستضيفها دبي أول مرة في المنطقة وينظمها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، بدعم مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، وتستمر منافساتها حتى 30 أكتوبر على شاطئ كايت بيتش. وتصدر الفريق الإيطالي للرجال المكون من أدريان إجناسيو وكارامبولا روريتش في عدد النقاط إذ حقق 5232 نقطة، كما تصدر الفريق الألماني للسيدات المكون من إيزابيل شنايدر وجوليا سودي بعد تحقيقه 5910 نقاط، وخاضت الفرق 48 مباراة أمس، وتتواصل اليوم منافسات البطولة بداية من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء.

نتائج

وفاز الفريق السويسري للرجال المكون من كوينتين مترال وإيف هوسنر على الفريق البرتغالي المكون من جواو بيدروسا وهوغو كامبوس بنتيجة 2 ـــــ 1، كما تغلب الفريق الإيطالي المكون من أدريان إجناسيو كارامبولا وروريش إنريكو روسي على الفريق العُماني المكون هود الجلبوبي ومازن الهاشمي بنتيجة 2 ــــ 0، وفاز الفريق البرازيلي المكون من بيدرو سولبرغ آرثر ودييجو ماريانو لانسي على الفريق التركي المكون من حسن حسين مرمر وصفا أرلو بنتيجة 2 ــــ 0، وفاز الفريق الفرنسي المكون من يوسف كرو وأرنو غوتييه رات على الفريق اللاتفيي المكون من مارتينز بالفنز وميخيل صاموليفيز بنتيجة 2 ــــ 0.

وفاز الفريق الفرنسي المكون من الأخوين كالفين وكوينسي آي على الفريق الأرجنتيني المكون من نيكولاس كابوجروسون. وتوماس كابوجروسو بنتيجة 2 ــــــ 1، وفاز الفريق الأمريكي المكون من تايلور كراب وبول لوتمان على الفريق الأمريكي الآخر المكون من تشاس بودينجر وتروي فيلد بنتيجة 2 ــــــ 0، وفاز الفريق الأمريكي المكون من أندرو بينيش ومايلز بارتين على الفريق المكسيكي المكون من خوان فيرجين وميغيل سارابيا ديلجادو بنتيجة 2 ــــــ 0، وفاز الفريق الإسباني المكون من الأخوين خافيير وأليخاندرو هويرتا باستور على الفريق الأوكراني المكون من سيرجي بوبوف وإدوارد ريزنيك بنتيجة 2 ــــــــ 1.

فوز

وفاز الفريق التشيكي المكون من جاكوب سيبكا وتوماس سيمراد على الفريق الإيطالي المكون من جاكوب وينديش وجيانلوكا دال كورسو بنتيجة 2 ـــــ 1، وفاز الفريق الأسترالي المكون من زاكري شوبرت وتوماس هودجز على الفريق الإماراتي المكون من سالم محمد وأحمد الهولي بنتيجة 2 ـــــ 0، وفاز الفريق الأمريكي المكون من لوجان ويبر وإيفان كوري على الفريق الأسترالي المكون من إيزاك كاراتشر ومارك نيكولايديس بنتيجة 2 ـــــ 0، وفاز الفريق الإيطالي المكون من ماركو فيسكوفيتش وأليكس رانجيري على الفريق التشيكي المكون من فاتسلاف بيرسيك وماتياس دزافورونوك بنتيجة 2 ــــــ 0.

وفي منافسات السيدات فاز الفريق الصيني المكون من لينجدي زوهو وفان وانج على الفريق التايلاندي المكون من فاراباتسون رادارونج وشارانروتويدي بنتيجة 2 ــــــ 0، وفاز الفريق التشيكي المكون من باربورا هيرمانوفا وماري-سارة ستوكلوفا على الفريق الأمريكي المكون من زولاني هوديل وهيلي هاروارد بنتيجة 2 ـــــــ 0.

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