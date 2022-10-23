سيباستيان لوب بطلاً لرالي الأندلس

المصدر: إشبيلية - البيان

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توّج سيباستيان لوب بلقب رالي الأندلس اليوم، ليمنح فريق البحرين ريد إكستريم أول فوز له في رالي الأندلس خاتمة جولات بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة، وفاز لوب وملاحه فابيان لوركين على متن سيارة برودرايف هانتر بلقب الجولة الأخيرة من البطولة في الأندلس، بعد خوض غمار منافسة عارمة مع ناصر العطية الذي حل ثانياً في ترتيب الرالي، مما منحه نقاطاً كافية للفوز بلقب السائقين في بطولة العالم.

ووصل لوب إلى نهاية الرالي متقدماً على العطية بفارق 12 دقيقة وذلك بعد فوزه في المرحلة السابقة قبل 24 ساعة. وقدم بطل العالم للراليات تسع مرات عروضاً رائعة أخرى في القيادة ليسجل أول فوز تاريخي لفريق البحرين ريد إكستريم في رالي الأندلس.

وكان هذا الانتصار ثاني نجاح على التوالي لسيارة برودرايف هانتر، بعد فوز سائق الفريق جيرلاين شيشيريه بلقب رالي المغرب في وقت سابق من هذا الشهر، والذي أحرز المركز الرابع في الأندلس خلف السعودي يزيد الراجحي الذي حل في المركز الثالث.

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