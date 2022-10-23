تألق «قناعة» و«غازي» و«الشاهينية» و«الزعيم» في المرموم

المصدر: دبي - البيان

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استضاف ميدان المرموم أول من أمس تحديات سن الثنايا لمؤسسات هجن أبناء القبائل، التي أقيمت ضمن سباقات المرموم على مدار 16 شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات، وأهدت «قناعة» مالكها علي حمد مقارح ناموس الشوط الرئيسي للثنايا البكار المحليات بوصولها لخط النهاية في توقيت زمني 12:58:7 دقيقة، وأسعدت «مودة» مالكها هلال سعيد الظاهري بصدارة الشوط الثاني للثنايا البكار المهجنات في 12:52:9 دقيقة، وواصل «غازي» لحمد سيف العامري تألقه وحقق ناموس الشوط الثالث للثنايا الجعدان المحليات في 12:57:5 دقيقة.

وكان شعار سهيل الرملي العامري عند الموعد في رابع الأشواط المخصص للثنايا الجعدان المهجنات، إذ تمكن «مروح» من حصد المركز الأول في 12:45:7 دقيقة، وحققت «مطفية» لياسر محمد العفاري التوقيت الأفضل في جميع الأشواط بحصولها على ناموس الشوط الرابع عشر في زمن بلغ 12:41:9 دقيقة.

تألق

وأقيم أمس 16 تحدياً في سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، وأبدعت «الشاهينية» لمحمد مبارك الشامسي، وأهدت مالكها ناموس أول الأشواط للحول المحليات في زمن 12:46:3 دقيقة.

وواصلت «مهمة» لأحمد سلطان الحلامي تألقها وتصدرت الشوط الثاني للحول المهجنات في 12:44:7 دقيقة، محققة الزمن الأفضل في جميع الأشواط.

وأنهى «الزعيم» لموسى عبدالعزيز الموسى تحدي الزمول المحليات في 13:05:5 دقيقة، محققاً الناموس الغالي، واستحق «الشارد» لعتيق مطر القبيسي صدارة رابع الأشواط للزمول المهجنات وحقق 13:04:3 دقيقة.

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