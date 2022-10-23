منتخبنا يتألق في أولمبياد الصم بكوالالمبور

المصدر: دبي - البيان

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استهلّ منتخبنا الوطني للصمّ مشاركته في أولمبياد البولينج المقامة في العاصمة الماليزية كوالالمبور والتي تحظى بمشاركة 148 لاعباً ولاعبة يمثلون 21 دولة، وكانت البداية قويّة وسط منافسة شرسة من أفضل لاعبي العالم لذوي الإعاقة السمعية وذلك في مسابقات الفردي ليتمكن لاعب منتخبنا «أيمن المقبالي» من الحصول على المركز السابع من بين ستّة وخمسين لاعباً شاركوا في مسابقة الفردي، وبفارق 21 نقطة عن صاحب المركز الرابع المتأهل لنصف النهائي إذ استطاع المقبالي تحقيق 1155 نقطة بمتوسط 192.5 نقطة للضربة. وبهذا العدد من النقاط يكون المقبالي قد حقق رقماً جديداً في إنجاز يُحسب له ولمنتخبنا الوطني في أولى منافسات البطولة.

وأشار عبدالله خليلي أهلي رئيس البعثة إلى أن المنافسة ستكون قوية في هذا المحفل الأولمبي الكبير الذي يشهد نخبة من ألمع لاعبي البولينج، مؤكداً أن فترة الإعداد ستؤتي ثمارها بإذن الله إذ قمنا بتسخير كل الإمكانات وتذليل العقبات وإدخال لاعبينا أجواء البطولات وكسر الحاجز النفسي لهم في الفترة الماضية من خلال إقامة معسكرات داخل الدولة قبل المشاركة ووضع اللمسات النهائية لهم من خلال البرنامج التدريبي الذي قمنا به وأن فرسان الإمارات جاهزون ونأمل تحقيق إنجاز لدولتنا الحبيبة، وسيستأنف المنتخب مشاركته غداً بمسابقة الزوجي ثم تليها مسابقة الثلاثي ثم الخماسي وأخيراً منافسات الأساتذة في ختام المشاركة.

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