الهاشمي بطل افتتاحية موسم الميدالية الوطنية للجولف

المصدر: دبي - فايز بجبوج

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توج اللواء «م» الطيار عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، برصيد 35 نقطة، بطلاً للجولة الافتتاحية من موسم 2022-2023 لبطولة الميدالية الوطنية الشهرية، التي ينظمها اتحاد اللعبة، واستضافتها أول من أمس، نادي الزوراء في عجمان، برعاية «إي غولف ميغا ستور»، ونافس على ألقاب فئاتها المختلفة 41 لاعباً ولاعبة من أندية الدولة.

كما سجلت المنافسات، وفي فئة الأساتذة (فوق 50 عاماً)، تألق حسن القمزي، بتقديم واحدة من أفضل جولاته، وانتزاع المركز الأول لهذه الفئة بإجمالي 31 نقطة، وذهب لقب أفضل أداء للاعب محمد سكيك، بعد أن أنهى سكيك مضمار نادي الزوراء المكون من 18 حفرة، برصيد «بار» نقطة.

بقية المراكز

وفي باقي المنافسات، لقب القسم «إيه» المحدد وفق تصنيفات «0 إلى 14 هانديكاب» إلى سلطان العلي 33 نقطة، ولقب منافسات القسم «بي» المحدد وفق تصنيفات «14-24 هانديكاب» للاعب جلال عباسي 35 نقطة.

وفي المسابقات التشجيعية التي سجلتها الجولة، نجحت لاعبة نادي الزوراء انتصار الريش في انتزاع لقب أطول ضربة، ولقب أقرب كرة إلى الحفرة للاعب راشد النقبي، وحققها عند الحفرة التاسعة.

انتزعت عائشة الملا لقب فئة السيدات، باحتلالها المركز الأول 38 نقطة، متفوقة بفارق النقطتين عن لاعبة المنتخب الدكتورة رباب الحاج التي حلت بالمركز الثاني، لتقدم لاعبات المنتخب الوطني أوراق اعتمادهن في افتتاح الموسم، واحتاج لاعب المنتخب الوطني محمد سكيك، إلى 38 نقطة لضمان انتزاع المركز الأول في فئة الناشئين، متفوقاً بفارق الثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني راشد النقبي.

تفاؤل

من جانبه، ثمن معالي الشيخ فاهم القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف، الجهود المبذولة من قبل مجلس إدارة الاتحاد والأجهزة الفنية والإدارية العاملة في اتحاد اللعبة، والتي بالتأكيد تسعى لنشر اللعبة من ترسيخ العلاقة وبتعزيز التعاون بين اتحادنا وأندية الغولف والأكاديميات اللعبة إلى استمرارية التعاون مع العديد من مدارس الدولة من خلال المناطق التعليمية بالعديد من إمارات الدولة، والارتقاء بمستوى لاعبيها من البنين والبنات.

وأشاد معاليه بالنتائج التي تحققت خلال إقامة الجولة الأولى للبطولة التنشيطية الشهرية للمواطنين، والتي مثلت باكورة الموسم، والذي سيشهد أجندة حافلة بالأنشطة والفعاليات والبطولات المحلية والخارجية.

انطلاقة

بدوره، أعرب اللواء «م» الطيار عبدالله السيد الهاشمي، عن سعادته، بالمستوى التنافسي الذي حظيت به الجولة الافتتاحية لموسم «الميدالية الوطنية الشهرية»، واصفاً إياها بالانطلاقة الرائعة، وقال الهاشمي في تصريحات صحافية: «أشكر جميع اللاعبين على المستوى الذي أظهروه في الجولة الافتتاحية، كما أشكر إدارة نادي الزوراء على استضافة الحدث، ونتطلع في اتحاد الغولف على مواصلة هذه البطولة الشهيرة نموها على صعيد استقطاب اللاعبين الهواة على مستوى الدولة».

وأضاف: «أتوجه بالشكر إلى (إي غولف ميغا ستور) على التعاون الدائم لاتحاد الغولف، ورعايتهم بطولة (الميدالية الوطنية الشهرية)، وتقديم جوائز رائعة للاعبين الفائزين، ونتطلع في اتحاد اللعبة في أن تستمر هذه التظاهرة في نجاحاتها التي تصب بالدرجة الأولى في زيادة انتشار وتطور اللعبة في كافة أرجاء الإمارات».

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