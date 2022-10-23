ختام بطولة «صيد الأسماك للسيدات» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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سجلت الجولة الثانية من بطولة صيد الأسماك للسيدات، والتي أقيمت في العاصمة أبوظبي مساء أول أمس، نجاحاً كبيراً مع العدد الكبير للمشاركات والتي شهدتها البطولة والأوزان التي تم تسليمها في ختام المنافسة، وجاء في المركز الأول فريق كاريب مافين بحصد وزن وقدره 6.48 كيلوغرامات وحلت في المركز الثاني فريق ليلى إبراهيم 6.20 كيلوغرامات، وجاء في المركز الثالث فريق سهيلة المهيري بـ 4.12 كيلوغرامات، وكانت المنافسة قد شهدت مشاركة وصلت إلى أكثر من 80 متسابقة في البطولة التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وانطلقت المنافسة في الصباح الباكر في تمام الساعة السادسة واستمرت لستة ساعات، حيث تم تقسيم المشاركة إلى مجموعات مختلفة في 20 قارباً انتشرت في الموقع الذي تم تحديده للمشاركات من أجل المنافسة

وكرم الفائزات في نهاية المسابقة ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي البحري، وخليفة الرميثي مشرف قسم السباقات التراثية، وخليفة السويدي مشرف عام السباق.

تنظيم

من جهته، وجه سالم الرميثي مدير عام النادي، الشكر لكل المشاركات عبر البطولة وكل الفرق التي حضرت في المنافسة، كما توجه بالشكر لهيئة أبوظبي للبيئة شريك النادي في تنظيم المنافسة ومحل ليفل للعبايات، وقال الرميثي: مع كل جولة تقام في بطولة صيد السيدات نشاهد المستوى الفني للبطولة يرتفع للأفضل والمنافسة تشتد بين المشاركات، وما يميز البطولة حالياً أكثر هو الوعي الكبير بالقوانين واللوائح التي يتم تطبيقها في المنافسة، وشدد الرميثي على أن مثل هذه المسابقات مطلوبة دوماً من أجل تعزيز حضور ودور المرأة في الرياضة، وقال: نحرص دائماً على أن يكون للمرأة والفتاة مكان في مختلف المنافسات الرياضية وتم تخصيص بطولات الصيد من أجل السيدات فقط، كما أن هناك فئات للسيدات في بطولات التزلج على الماء والموتوسيرف ومختلف البطولات التي ينظمها النادي.

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