29 ميدالية ملونة لـ«الشارقة الرياضي للمرأة» في تحدي ألعاب القوى

المصدر: الشارقة - البيان

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حصد نادي الشارقة الرياضي للمرأة 29 ميدالية ملونة في بطولة التحدي الأولى لألعاب القوى التي استضافها نادي ضباط شرطة دبي على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين بمشاركة أكثر من 500 لاعب ولاعبة يمثلون 19 نادياً، حيث شارك النادي بـ19 لاعبة في مختلف التخصصات المدرجة بالبطولة.

وجاءت ميداليات نادي الشارقة الرياضي للمرأة في 4 فئات مختلفة بواقع 19 ذهبية و8 ميداليات فضية وبرونزيتين، حيث شهدت فئة السيدات تتويج فاطمة الحوسني بذهبية المركز الأول في مسابقة رمي الجلة والميدالية الفضية في رمي القرص، ومريم محمد بذهبية الوثب الطويل وفضية 400 متر حواجز، وفازت مهرة عبدالرحيم بذهبية المركز الأول في سباق 400 متر حواجز إضافة إلى ذهبية 1500 متر، فيما ظفرت فاطمة علي البلوشي بذهبيتي 100 متر و400 متر، كما تمكنت مروة أحمد العمودي من حصد ذهبية 5000 متر وفضية المركز الثاني لسباق 1500 متر، وتوجت كذلك نور أحمد بالميدالية الذهبية في رمي القرص وفضية المركز الثاني في رمي الجلة، كما فازت جواهر فريد بالميدالية الفضية لسباق 100 متر، وحصدت عذبة أحمد الميدالية البرونزية لنفس السباق.

تتويج

وفي فئة الشابات توجت كينيا سارا بذهبيتي رمي القرص ورمي الجلة، فيما توجت حصة محمد البلوشي بالميدالية الفضية في رمي الجلة، والميدالية البرونزية في مسابقة رمي القرص، وفازت همسة محمد بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر، وفريدة بفضية رمي القرص.

وبفئة الأشبال تمكنت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة من التتويج بـ5 ميداليات ذهبية وفضية واحدة، حيث حققت جوري حسين ذهبية الوثب الطويل، وفازت علياء عبدالعليم بذهبية سباق 1000 متر، وحصدت مريم الفارسي ذهبيتي 300 متر - 50 متراً، كما حقق فريق التتابع المكوّن من دانة حسين، جوري حسين، علياء عبد العليم، ومريم الفارسي ذهبية سباق التتابع، كما حصدت أميرة عبدالعليم الميدالية الفضية لسباق 300 متر.

وبفئة الناشئات هيمنت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة على الميداليات الذهبية لسباقي 100 متر و400 متر عن طريق جاسمين صوفي، كما توجت أماني لولي بذهبيتي المركز الأول في رمي الجلة ورمي القرص.

تأهل

وأعربت فاطمة البلوشي عن سعادتها بنجاحها في تحقيق ذهبيتي سباقي 100 متر و400 متر في بطولة التحدي الأولى التي شهدت منافسة كبيرة بين جميع لاعبات أندية الدولة المشاركة، مشيرة إلى أن تركيزها سينصب على تحقيق رقم شخصي جديد وتحطيم رقم الدولة في البطولات المقبلة.

كما حقق فريق القوس والسهم نتائج إيجابية في اليوم الأول ضمن منافسات المرحلة الأولى من دوري الإمارات للقوس والسهم بمشاركة 110 لاعبين ولاعبات من 11 نادياً والتي تقام بنادي الحمرية الثقافي الرياضي حيث شارك النادي بـ7 لاعبات؛ إذ تأهلت عائشة جاسم بفئة القوس الأولمبي للسيدات بنتيجة 570 نقطة، كما تأهلت إلى المرحلة النهائية بفئة سيدات تحت 21 عاماً كل من فاطمة محمد راشد بنتيجة 537، وآمنة العوضي بنتيجة 505 نقطة، ومها الحوسني بنتيجة 415 نقطة، وحصة العوضي برصيد 376 نقطة، فيما تأهلت بفئة الشابات تحت 18 عاماً كل من هند محمد راشد برصيد 531 نقطة، وروضة العوضي بنتيجة 530 نقطة.

فوز

وعلى صعيد مسابقات الألعاب الجماعية التقى فريق الشارقة الرياضي للمرأة لكرة السلة أمس السبت بفريق الأبطال في المباراة الثانية للفريق التي استضافها الأخير وفاز فيها بنتيجة 19 ـ 59 ضمن منافسات البطولة المفتوحة للسيدات والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 7 فرق، حيث افتتح النادي مشواره بفوز كبير في الجولة الأولى بنتيجة 59 ـ 38 على بالرز ناشن.

كما خاض فريقا الشارقة الرياضي لكرة السلة بالمنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى أمس السبت منافسات الجولة الثالثة بالبطولة المفتوحة للسيدات حيث خسر الأول من فريق أكاديمية جام بنتيجة 45 ـ 70، كما خسر فريق المنطقة الوسطى من فريق دبي تريب بنتيجة 81 ـ 85.

خبرة

من جانبها، أكدت فاطمة زقروبة مدربة فريق الشارقة الرياضي للمرأة لكرة السلة فرع المنطقة الشرقية أن الفريق مازال في مرحلة بناء وتأسيس قاعدة كبيرة، مشيرة إلى أن الـ3 خسارات في البطولة المفتوحة للسيدات جاءت أمام فريق قوي للغاية، حيث تحسن الأداء من مباراة تلو الأخرى؛ خصوصاً وأن جميع اللاعبات لديهن الدافع للمنافسة ولكن الجانب المؤثر هو عامل الخبرة، حيث إن معدل أعمار جميع اللاعبات لا يتجاوز 22 عاماً، ولكن مع مرور الوقت سيتم الوصول إلى الأهداف المنشودة.

وثمنت هند الحوسني القائم بأعمال مدير نادي الشارقة الرياضي للمرأة الإنجازات المشرفة التي حققتها فرق النادي في مسابقات الاتحادات الرياضية والنتائج والمستويات القوية والظهور المميز لجميع اللاعبات، مما أثمر عن تتويجهن بالعديد من الميداليات الملونة، مشيدة في الوقت نفسه بمستوى فرق الرياضات الجماعية ومنها لعبة كرة السلة من خلال المستويات المتطورة التي تقدمها اللاعبات في فعاليات البطولة المفتوحة لكرة السلة للسيدات.

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