ماخاتشيف يهزم أوليفييرا ويتوج بلقب الوزن الخفيف ل "UFC 280 "بأبوظبي

المصدر: وام

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حقق المقاتل الروسي إسلام ماخاتشيف لقب منافسات " UFC®️ 280 " للوزن الخفيف بعد نزال حافل وقوي استمر لجولتين، حيث تغلب على خصمه تشارلز أوليفيرا في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس وسط حضور جماهيري كامل العدد.

وسيطر ماخاتشيف على مجريات الجولة الأولى، قبل أن ينفذ عملية الخنق بمثلث الذراع عند الدقيقة 3:17 من الجولة الثانية، ليتمكن بذلك من الوصول إلى نتيجة 23 فوزا مقابل خسارة واحدة في سجله، فيما وصلت سلسلة الانتصارات المتتالية التي حققها إلى 11 انتصاراً.

وقال ماخاتشيف عقب التتويج:" سعيد للغاية بالفوز باللقب في أبوظبي، وسط هذا الدعم الكبير والتشجيع.. شكرا أبوظبي وشكرا لكل المشجعين.

وفي النزال الرئيسي الآخر، احتفظ المقاتل ألجامين ستيرلينج بلقبه العالمي في وزن البانتام، بعدما حقق الفوز في الجولة الثانية بالضربة الفنية القاضية على خصمه تي جي ديلاشو، فيما حقق شون أومالي أهم فوز في مسيرته الرياضية بعدما تغلب على خصمه بيتر يان.

و تمكن المقاتل بينيل داريوش، من إكمال مسيرته الخالية من الهزائم في فئة الوزن الخفيف إلى ثماني مباريات بعدما سجل فوزاً بالإجماع على خصمه البولندي ماتيوس جامروت.

كما حقق المقاتل بلال محمد، من أصل فلسطيني فوزاً بالضربة الفنية القاضية على شون برادي، ليصل إلى تحقيق تسعة انتصارات متتالية دون هزيمة في وزن الويلتر.

وقال بلال محمد : " الجمهور رائع، والأجواء مذهلة ستبقى هذه الأيام في ذاكرتي إلى الأبد.. أحب أبوظبي وأحتاج إلى خوض القتال هنا في كل فرصة تتاح لي، لأنني في آخر مرة جئت فيها إلى هنا تمكنت من تحقيق الفوز، لذلك يجب الاستمرار في ذلك".

جدير بالذكر أن الحدث العالمي يقام في أبوظبي بإعتباره جزءاً من شراكة تاريخية بين منظمة فنون القتال المختلطة الرائدة في العالم، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والتي بدأت في 2019.



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