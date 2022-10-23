منتخب فرنسا يتصدر بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو في اليوم الثاني

المصدر: وام

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تصدر المنتخب الفرنسي بطولة أبو ظبي جراند سلام للجودو لعام 2022، على صالة "جوجيتسو أرينا" بمدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.

وأقيمت البطولة برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي وبدعم من مجلس أبو ظبي الرياضي وإشراف الاتحاد الدولي للجودو، وشهدت مشاركة 414 لاعبا ولاعبة من 65 دولة.

وتصدر المنتخب الفرنسي منافسات الوزن المتوسط، التي أقيمت بحضور سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة وسعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة أبو ظبي وماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو.

وشارك في تتويج الفائزين الأوائل سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي ، وموشيه بونتي رئيس اتحاد الجودو الإسرائيلي وأعضاء الاتحاد وضيوف البطولة.

وتصدر المنتخب الفرنسي البطولة برصيد ميداليتين ذهبيتين قبل ختام المنافسات مساء اليوم، بإقامة تحدى الوزن الثقيل.

وتراجع المنتخب الإيطالي لمركز الوصيف بعدما تصدر اليوم الأول برصيد ميدالية ذهبية واحدة وفضيتين و3 برونزيات، وتلاه المنتخب الإسباني (ذهبية وفضية وبرونزية)، ثم جورجيا (ذهبية وبرونزية)، وبريطانيا وسويسرا واليونان وكوريا الجنوبية برصيد ذهبية واحدة لكل منهم.

وشهدت مباريات الدور التمهيدي صباح اليوم خسارة لاعبنا الصاعد حارب عبد الرحمن جمعة (19 سنة) في منافسات وزن فوق 100 أمام بطل إيطاليا اجرو سيلفان لورينزو (23 سنة) بسبب فارق الخبرات والقدرات التكتيكية.

وبقرار من الحكام، خسر لاعبنا جوريجوريان ارم أمام حمزة ديدار لاعب كازاخستان في الوقت الإضافي بعدما انتهى الزمن الرسمي بالتعادل، ليأتي القرار بعد تدخل (الفار) حيث كان مرشحا لبلوغ الأدوار النهائية بعدما تخطى اللاعب الألماني شميدت تيم في وزن تحت 90 كجم، في الأدوار التمهيدية.

وخسر لاعبنا ظفار كوسوف في وزن تحت 100 كجم أمام البريطاني تومسون ريس المعروف بسرعته المباغتة لخصومه في بداية المباراة.

وشارك جيل المستقبل الرياضي من مختلف الجنسيات والديانات من الإمارات و21 لاعبا ولاعبة تحت 17 سنة من مختلف المدن الإسرائيلية في استعراض لجودو المستقبل تحت شعار (قيم الجودو ليس لها حدود).



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