بدء طرح تذاكر مباريات بطولة العالم للبادل تنس "دبي 2022"

المصدر: وام

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم "دي بي وورلد للبادل تنس - دبي 2022" عن بدء طرح التذاكر مباريات البطولة أمام الجمهور في جميع أنحاء العالم، حيث سيتسنّى للجماهير حجز تذاكر مخصصة لأيام البطولة والاستمتاع بالمنافسات لأفضل اللاعبين في العالم من مدرجات ملعب سوق دبي الحرة للتنس.

وتستضيف دبي بطولة العالم "دي بي وورلد للبادل تنس - دبي 2022" خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري إلى 5 نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بتنظيم اتحاد الإمارات للبادل تنس بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، على ملاعب سوق دبي الحرة للتنس.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد عقدت اجتماعا تنسيقيا لمناقشة آخر الاستعدادات والترتيبات للحدث العالمي الكبير، حيث ترأس الاجتماع، الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بحضور الأعضاء اسماعيل الهاشمي نائب رئيس اللجنة المنظمة، خليفة خوري، ناصر آل رحمة، حسن المزروعي مدير البطولة، عيسى المرزوقي نائب مدير البطولة، وعبد الكريم العارف وعواطف السويدي.

وقامت اللجنة بزيارة ميدانية إلى موقع البطولة واطلعت على آخر التجهيزات الفنية واللوجستية والتسويقية والإعلامية والأمنية والفعاليات المصاحبة في منطقة الجماهير طيلة أيام البطولة.

ومن المقرر أن تشهد منافسات البطولة فئتين منفصلتين للرجال والسيدات، حيث من المقرر أن يتنافس 16 منتخبا وطنيًا في كل مسابقة، ولأول مرة، ستقدم بطولة العالم جوائز مالية للفائزين تقدر بـ2 مليون درهم.

وتضم مسابقة الرجال منتخبات الإمارات، الأرجنتين، بلجيكا، البرازيل، تشيلي، الإكوادور، مصر، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا والمكسيك، هولندا، باراجواي، البرتغال، إسبانيا وأوروجواي، فيما تضم قائمة المنتخبات التي تخوض منافسات السيدات الأرجنتين، بلجيكا، البرازيل، تشيلي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، هولندا، باراجواي، البرتغال، إسبانيا السويد، أوروجواي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن حسن المزروعي مدير البطولة، عن اكتمال تجهيز الملعب الرئيس لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، الذي يتسع لـ5000 مشجع لاستقبال جماهير اللعبة في الإمارات ومن خارجها.

وقال المزروعي: "حرصنا على فتح باب شراء التذاكر قبل أسبوع، بما يمنح جماهير البادل تنس فرصة التخطيط المبكّر لحضور فعاليات هذا الحدث العالمي الكبير، الذي يقام في دبي للمرة الأولى".

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