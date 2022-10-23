48 مباراة بانطلاقة «عالمية الطائرة الشاطئية» في كايت بيتش

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق، اليوم على شاطئ كايت بيتش، المنافسات الرئيسية من الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية التي تستضيفها دبي للمرة الأولى في المنطقة، وينظمها الاتحاد الدولي للطائرة، بدعم مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع اتحاد الطائرة، وتستمر حتى 30 الجاري، وأقيمت 48 مباراة في اليوم الأول وتنافس فيها 96 فريقاً من المحترفين الأعلى تصنيفاً في العالم من الرجال والسيدات من 50 دولة من العالم، وكان من بينها 16 مباراة في التصفيات التمهيدية، تأهل منها 8 فرق.

ويشارك في البطولة 192 لاعباً يخوضون 266 مباراة على مدار 8 أيام، ويضم كل فريق اثنين من اللاعبين بالملعب، إضافة إلى اللاعبين الاحتياطيين.

حضر المنافسات ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية، وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بالإنابة وراشد محمد رئيس قسم تخطيط وتنفيذ الفعاليات الرياضية.

من ناحية أخرى نظم الاتحاد الدولي للكرة الطائرة جولة للإعلاميين للتعريف بالبطولة والفرق واللاعبين المشاركين فيها، وحضر من فريق الإمارات اللاعبان أحمد الهولي وحميد بن سعود، وتضمنت الجولة التعريف بالملاعب التي تقام عليها البطولة وملاعب التدريب، كما التقى الإعلاميون بأسطورة الكرة الطائرة البرازيلي جيلبرتو آموراي د جودوی فیلو ‏المعروف بـ (جیبا)، وشاركوا معه في مباراة تنافسية أمام اللجنة المنظمة للبطولة وقدم (جيبا) تدريبات مجانية للجمهور من الأطفال والعائلات الذين حضروا في استاد البطولة الرئيسي، وتضمنت التدريبات تعليم أساليب لعب الكرة الطائرة على طريقة المحترفين، وتستمر التدريبات على مدار الأيام في استاد كايت بيتش.

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