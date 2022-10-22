38 متسابقاً في تحدي الزوارق اللاسلكية

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق غداً منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات للزوارق اللاسلكية بأبوظبي، بمشاركة كبيرة من المتسابقين يبلغ عددهم 38 متسابقاً.

وتنقسم منافسات البطولة إلى 3 فئات هي فئة الـ 2 سل، وفئة الـ 3 سل، وفئة الـ 4 سل، حيث تعتبر الأولى فئة للمبتدئين، فيما تعد الثالثة هي الأقوى والأسرع لأنها مخصصة للمحترفين.

وكانت التجهيزات قد بدأت مساء أمس مع الاجتماع التنويري عن بُعد للمتسابقين، لشرح تفاصيل المسار والقوانين واللوائح.

ورحب سالم الرميثي مدير عام النادي بإقامة منافسات الزوارق الإلكترونية ضمن أجندة المنافسات البحرية، واستمرارها عبر البطولات المختلفة التي ينظمها النادي.

وأكد الرميثي أن البطولة تلقى إقبالاً كبيراً من الشباب برغم حداثة انتشار تلك الرياضة ووصولها للإمارات، وقال: حققت البطولة سمعة كبيرة وحضوراً في أوساط الشباب في الفترة الماضية، من خلال عدد المشاركين والإقبال على التسجيل، ونتوقع منافسة قوية بين المشاركين في كل الفئات.

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