مناقشة تطوير هوكي الجليد «آسيوياً» في قمة أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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ناقش اجتماع الجمعية العمومية لاتحادي آسيا و«أوقيانوسيا» لهوكي الجليد، في أبوظبي استراتيجيات وخطط الاتحاد الدولي للسنوات الأربع المقبلة، لتطوير اللعبة، شارك في الاجتماع والذي يعقد لأول مرة على مستوى القارة، ممثلو 27 دولة، وركز على وضع النقاط الرئيسة لتحديد احتياجات القارة الآسيوية لتطوير اللعبة من خلال المعسكرات والبطولات والمؤتمرات.

وقال هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية إننا سعيدون بأن تكون قمة أبوظبي نقطة انطلاقة جديدة للعبة هوكي الجليد في القارة الآسيوية، وما يتم مناقشته من خطط واستراتيجيات تسهم في تضافر الجهود لتطوير اللعبة خلال السنوات المقبلة، نرحب بكل الجهود وندعمها، نشكر الاتحاد الدولي على جهوده لتطوير اللعبة آسيوياً.

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