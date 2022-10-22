ختام «الكونغرس» البحري الدولي في الفجيرة غداً

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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يسدل الستار غداً الأحد على «كونغرس»الاتحاد الدولي للرياضات البحرية والتي يستضيفها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، ويبدأ برنامج الختام بمناقشة تعديلات القوانين والأنظمة للتصديق عليها ورفع التقرير المالي للاتحاد ويليها انتخابات أعضاء مجلس الإدارة إلى جانب ترشيح رؤساء اللجان والأعضاء لأربع سنوات.

وسيقوم اتحاد الإمارات خلال الانتخابات بإعادة ترشيح أحمد إبراهيم لرئاسة لجنة برنامج تطوير الشباب للرياضات البحرية وعضوية لجنة فورمولا المستقبل وعضوية الرياضات البحرية وسالم الرميثي لعضوية لجنة الفورمولا، وأحمد الحوسني لعضوية لجنة السباقات، وناصر الظاهري لعضوية الأمن والسلامة.

الجدير بالذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي يضم الإماراتي حريز المر بن حريز، فيما تضم لجنة البيئة محمد عبدالله حارب.

وأعرب أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري عن أمله بفوز المرشحين الإماراتيين، وقال الأعضاء الذين تم ترشيحهم من الكوادر الرياضية الوطنية المشهود لها الكفاءة لشغل مناصب داخل لجان الاتحاد الدولي للرياضات البحرية في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها الإمارات في مجال الرياضات البحرية. وذكر أن الإمارات تملك 4 مقاعد بعضوية لجان الاتحاد والمكتب التنفيذي وتطمح للمزيد.

وتقدم أحمد إبراهيم بالشكر لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على دعمه ورعايته للحدث ووجه الشكر للشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس النادي على متابعته وحرصه على إنجاح الجمعية العمومية في الفجيرة.

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