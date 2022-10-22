أبوظبي غراند سلام للجودو 2022 تختتم اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تختتم مساء اليوم بصالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية أبوظبي، بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو 2022، المقامة بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وإشراف الاتحاد الدولي للجودو والتي كانت قد انطلقت أمس الأول بمشاركة 414 لاعباً ولاعبة من 65 دولة.

وتصدرت إيطاليا منافسات اليوم الأول لفئة الوزن الخفيف للجنسين برصيد ميدالية ذهبية وفضية وبرونزيتين وفي المركز الثاني جورجيا برصيد ميدالية ذهبية وبرونزية، وجاء في المركز الثالث كل من إسبانيا، فرنسا، كوريا الجنوبية بميدالية ذهبية واحدة، وشهد الجولات وشارك في تتويج الفائزين والفائزات محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، وأمير حايك سفير إسرائيل لدى الدولة، وعدد كبير من قادة البعثات ومسؤولي اللعبة.

وسيكون الحسم للفوز بلقب بطولة أبوظبي للجائزة الكبرى الليلة مع انطلاقة مباريات الوزن الثقيل اعتباراً من الدور التمهيدي خلال الفترة الصباحية، والتي تشهد بداية منافسات أوزان تحت 78 وفوق 78 كجم للسيدات وتحت 90 كجم وتحت 100 وفوق 100 كجم للرجال، وذلك في ختام البطولة التي تشهد ليلتها الختامية تتويج الفائزين وتسليم علم البطولة المقبلة إلى دولة أذربيجان التي تستضيف النسخة المقبلة في باكو، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل.

مشاركة

وتشهد جولة اليوم الختامية 3 مباريات لمنتخبنا، حيث يواجه لاعبنا جوريجوريان ارم اللاعب الألماني شميدت تيم في وزن تحت 90 كجم، ويلعب ظفار كوسوف في وزن تحت 100 كجم مع البريطاني تومسون ريس وسيكون ختام مشاركة منتخبنا في البطولة بلقاء لاعبنا الصاعد حارب عبد الرحمن جمعة في منافسات وزن فوق 100 كجم مع بطل إيطاليا اجرو سيلفان لورينزو.

وكانت منافسات تحت 81 كجم لفئة الرجال قد شهدت فوز لاعبنا طلال اشفيلي في الدور التمهيدي على البلغاري جراماتيكوف جورجى بالقاضية لكنه خسر أمام بطل أوكرانيا سيرجي كريفتشاش بالإنذار الثالث ليخرج قبل بلوغ الأدوار النهائية. فيما خسر لاعبنا الصاعد خليفة الحوسني من بطل أوروجواي المخضرم أراهاميان بعد بداية متميزة للاعبنا الشاب الحوسني، وخسر لاعب منتخبنا الصاعد سعيد النقبي أمام البطل الأوزبكي نومونوف عبيد خان حامل لقب بطولة العالم التي أقيمت أخيراً في طشقند لوزن تحت 73 كجم، والذي يحتل المركز 20 على مستوى العالم والمرشح لذهبية بطولة أبوظبي.

خبرة

من جانبه، أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو بالمشاركة الإيجابية الناجحة لمنتخب شباب الإمارات في البطولة، مؤكداً أن فارق الخبرة لعب دوراً في نتائج الشباب الذين قدموا مستويات ممتازة بغض النظر عن خروجهم من الدور التمهيدي في منافسات الوزن الخفيف، حيث يعدهم الاتحاد لفترة مقبلة على مختلف المستويات العربية والخليجية والآسيوية وصولاً للعالمية، موضحاً، أن المنتخب سيخضع لمعسكر داخلي في أبوظبي عقب نهاية البطولة، يتوجه بعده إلى معسكر خارجي يقام في طوكيو لمدة شهر استعداداً للمشاركة في بطولة طوكيو غراند سلام التي تقام يومي 3 و4 ديسمبر المقبل، وسيكون ختام مشاركات المنتخب الأول للجودو خلال العام الحالي في بطولة ماستر للجودو التي تقام في القدس من 20 إلى 22 ديسمبر المقبل.

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