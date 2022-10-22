الشارقة يقابل النصر والجزيرة يواجه شباب الأهلي

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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ضمن مباريات نصف نهائي كأس الإمارات لرجال اليد، تنطلق غداً الأحد مباراتان من العيار الثقيل، تجمع الأولى في تمام الساعة الخامسة مساءً بين الشارقة متصدر المجموعة الأولى مع النصر وصيف المجموعة الثانية في صالة الشيخ مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، في حين تحتضن صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل في تمام الساعة السابعة، المباراة الثانية والتي ستجمع بين فريقي الجزيرة متصدر المجموعة الثانية مع شباب الأهلي وصيف المجموعة الأولى. المباراتان من العيار الثقيل ولا تقبلان أنصاف الحلول ولا التعويض، وستسعى الفرق الأربعة للفوز من أجل بلوغ نهائي البطولة المقرر إقامته الأحد الموافق الـ11 نوفمبر المقبل.

وكانت البطولة قد شهدت مشاركة 8 فرق بدورها الأول التمهيدي الذي أقيم بنظام الدوري من دور واحد للمجموعتين والذي أفرز بنهايته عن تحديد الفرق الأربعة أطراف مربع ذهب البطولة. وكانت قبل يومين لجنة المسابقات برئاسة داود المليح قد حددت مواعيد وصالتي مباراة نصف نهائي البطولة التي تمثل باكورة موسم أقوياء اليد 2022 / 2023.

وكانت البطولة في ختام دورها التمهيدي قد حددت فرق المربع الذهبي من خلال متصدر ووصيف المجموعتين الأولى والثانية، حيث أعلنت عن فرق المربع الذهبي الشارقة 9 نقاط بالعلامة الكاملة وشباب الأهلي 7 نقاط متصدر ووصيف المجموعة الأولى، ونادي الجزيرة 9 نقاط بالعلامة الكاملة والنصر 7 نقاط متصدر ووصيف المجموعة الثانية، وخروج مبكر من البطولة لبقية الأندية الأربعة وهي مليحة 5 نقاط والوصل 3 نقاط ثالث ورابع المجموعة الأولى ونادي العين 5 نقاط ودبا الحصن 3 نقاط ثالث ورابع المجموعة الثانية.

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