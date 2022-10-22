برعاية هزاع بن زايد .. "أبوظبي جراند سلام للجودو" تختتم منافساتها غدا بصالة «جو جيتسو أرينا»

المصدر: وام

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برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تختتم مساء غد بصالة «جو جيتسو أرينا»، بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، منافسات بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو لعام 2022، التي تقام بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وإشراف الاتحاد الدولي للجودو بمشاركة 414 لاعبا من 65 دولة، وتبلغ جمله جوائزها النقدية 154 ألف دولار، و56 ميدالية ملونة، براقع 14 ميدالية ذهبية، و14 ميدالية فضية، و28 ميدالية برونزية.

وتستأنف اعتبارا من العاشرة من صباح غد نزالات الدور التمهيدي لفئة الوزن الثقيل في ختام البطولة.

وكانت ايطاليا قد تصدرت منافسات اليوم الأول لفئة الوزن الخفيف للجنسين برصيد ميدالية ذهبية وفضية وبرونزيتين، وجاءت جورجيا في المركز الثاني برصيد ميدالية ذهبية وأخرى برونزية.

وبرصيد ميدالية ذهبية واحدة جاءت منتخبات اسبانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية، وسيكون الحسم للفوز بلقب بطولة ابوظبي للجائزة الكبرى غدا مع نزالات الوزن الثقيل، وتتويج الفائزين اعتبارا من الخامسة مساء، مع تسليم علم البطولة المقبلة الى أذربيجان التي تستضيف الحدث في مدينة باكو، خلال الفترة من 4 الى 6 نوفمبر المقبل.

وتشهد جولة غدا الختامية 3 مباريات لمنتخبنا حيث يواجه لاعبنا جوريجوريان ارام اللاعب الألماني شميدت تيم في وزن تحت 90 كجم، ويلتقي لاعبنا ظفار كوسوف في وزن تحت 100 كجم مع البريطاني تومسون ريس، فيما سيكون ختام مشاركة منتخبنا في البطولة بلقاء لاعبنا الصاعد حارب عبد الرحمن جمعة (19 سنة) في منافسات وزن فوق 100 كجم مع بطل إيطاليا اجرو سيلفان لورينزو (23 سنة) وتضم منافسات هذا الوزن 25 لاعبا.

وكانت منافسات تحت 81 كجم لفئة الرجال قد شهدت فوز لاعبنا طلال اشفيلي في الدور التمهيدي على البلغاري جراماتيكوف جورجى بالقاضية بعد مباراة قوية امام خصم عنيد، ليتأهل طلال لملاقاة بطل أوكرانيا سيرجي كريفتشاش، وجاء اللقاء مثيرا في زمنه الرسمي الذي انتهى بالتعادل السلبي ليلجأ الحكام للهدف الذهبي، ويخسر لاعبنا طلال بالإنذار الثالث ليخرج قبل بلوغ الأدوار النهائية.

وخسر لاعبنا الصاعد خليفة الحوسني من بطل أوروجواي المخضرم أراهاميان بعد بداية متميزة للاعبنا الشاب الحوسني، إلا ان خبرة وذكاء اراهاميان رجحا كفته في آخر دقيقتين من عمر المباراة ..وخسر لاعب منتخبنا الصاعد سعيد النقبي ( 20 سنة ) امام البطل الاوزبكي نومونوف عبيد خان ( 24 سنة ) حامل لقب بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا في طشقند لوزن تحت 73 كجم، والذي يحتل المركز ال 20 على مستوى العالم والمرشح لذهبية ابوظبي جراند سلام.

من ناحيته أشاد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو بالمشاركة الإيجابية الناجحة لمنتخب شباب الامارات للجودو في بطولة أبوظبي جراند سلام، مؤكدا أن فارق الخبرة والسن لعبا دورا كبيرا في نتائج شباب منتخب الامارات الذين قدموا مستويات مميزة بغض النظر عن خروجهم من الدور التمهيدي في منافسات الوزن الخفيف، حيث يعدهم الاتحاد لفترة قادمة على مختلف المستويات العربية والخليجية والآسيوية وصولا للعالمية.

وقال: "عقب ختام تلك البطولة سيخضع منتخبنا لمعسكر داخلي في ابوظبي، بعده يتوجه لمعسكر خارجي في طوكيو لمدة شهر استعدادا للمشاركة في بطولة طوكيو جراند سلام المقرر لها يومي 3 و4 ديسمبر 2022، وسيكون ختام مشاركات المنتخب الأول للجودو في عام 2022 بالمشاركة في بطولة ماستر للجودو التي تقام في القدس من 20 الى 22 ديسمبر 2022".

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