انطلاقة قوية لبطولة الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية

المصدر: البيان

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انطلقت صباح اليوم منافسات بطولة "الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية" التي تستضيفها دبي لأول مرة في المنطقة وينظمها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، بدعم مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، وتستمر منافساتها حتى 30 أكتوبر على شاطئ كايت بيتش.

وأقيمت أمس 48 مباراة في أول أيام البطولة تنافس فيها 96 فريقًا من المحترفين الأعلى تصنيفًا في العالم من الرجال والسيدات من 50 دولة من مختلف قارات العالم وكان من بينها 16 مباراة من التصفيات التمهيدية للبطولة التي تأهل منها 8 فرق.

وفي منافسات اليوم الأول لفئة الرجال خسر الفريق الإماراتي المكون من اللاعبين حسن وعبدالجليل أمام الفريق البرازيلي المكون إفاندرو وفينيسيوس بنتيجة 2-0، وفاز الفريق العماني المكون من هود ومازن على الفريق السويسري المكون من زوركر وجوردن بنتيجة 2-0، وفاز الفريق الأسترالي المكون من سيهوبرت وهودجيز على الفريق الغامبي المكون من جاو وجارا بنتيجة 2-0، وفاز الفريق البوليفي المكون من بيريز وكورو على الفريق التايلاندي المكون من جي سورين وإن بانلو بنتيجة 2-0، وفاز الفريق الإسباني المكون الأخوان بي وايه هويرتا على الفريق النرويجي المكون من سولهوج ورينجوين بنتيجة 2-1.

وفاز الفريق الفرنسي المكون من الأخوان سي وكيو آيي على الفريق الأستراليي المكون من بيرسي وهوات بنتيجة 2-0، وفاز الفريق اللاتيفي المكون من توكس وفوكيروتس على الفريق السلوفاكي المكون نيميك إل وجاني بنتيجة 2-0، وفاز الفريق التشيكي المكون من أوليفا وتروسيل على الفريق الألماني المكون من هينينغ ووينتر بنتيجة 2-0، وفاز الفريق الأمريكي المكون من ويبر وكوري على الفريق الأسترالي المكون من تاكين وبوشبي بنتيجة 2-0، وفاز الفريق الإيطالي المكون من وينديش ودال كورسو على الفريق العماني المكون من أحمد وهيثم بنتيجة 2-0، فاز الفريق الفرنسي المكون من بات وبلاتر على الفريق النرويجي المكون من مول وصاندي بنتيجة 2-0.

وفاز الفريق المجري المكون من هاجوس وستريلي على الفريق الألماني المكون من هوستر وفريزتشونر بنتيجة 2-1، وفاز فريق أمريكا المكون من بينيش وبارتين على الفريق الليتواني المكون من روميسفيكوس وستاسفيكوس بنتيجة 2-0، وفاز الفريق السويسري المكون من هيدريش وديلر على الفريق المصري المكون من عاطف وفايد بنتيجة 2-0، وفاز الفريق الأمريكي المكون من كراب ولوتمان على الفريق التايلاندي المكون من تي بيثاك وتي بورفافيد بنتيجة 2-0، وفاز الفريق الألماني المكون من كولزر ولورينز على الفريق الإنجليزي المكون من باتران وبيالوكوز بنتيجة 2-1.

وفي منافسات السيدات فاز الفريق الكندي المكون من مكاي ووتوني على الفريق الياباني المكون من ماروياما وريكو 2-1، فيما فاز الفريق الياباني المكون من موتومورا وساكاي على الفريق الهولندي المكون من دريسين وكارمر بنتيجة 2-0، وفاز الفريق الياباني المكون من موراكامي وساكوراكو على الفريق الصربي المكون من متروفيك وجارفرك بنتيجة 2-0، وفاز الفريق الياباني المكون من تسوبوشي ويابومي على الفريق الإستوني المكون من كوفينون وجورجينسون بنتيجة 2-1، وخسر الفريق الياباني المكون من أوراتا وميهارو أمام الفريق الإنجليزي المكون من إيفانز ومومباي بنتيجة 0-2.

وفاز الفريق الليتواني المكون من فاسيلياسكيت وكوفالسكاجا على الفريق الكندي المكون من ماي وروبيتالي بنتجية 2-0، وفاز الفريق الأمريكي المكون من هوديل وهاروارد على الفريق الفنلندي المكون من ميتساكويفو وميتساكويفو بنتيجة 2-0، وفاز الفريق السلوفاكي المكون من إلكوفا وهارمونوفا على الفريق الأمريكي المكون من ريس وسلاباكوفا بنتيجة 2-0،

ويشارك في البطولة 192 لاعبًا ولاعبة يمثلون 96 فريقًا من 50 دولة من جميع قارات العالم يخوضون 266 مباراة تقام على مدار 8 أيام، وتقام البطولة على جولتين، يتنافس فيها أفضل فرق المحترفين الأعلى تصنيفًا في العالم من الرجال والسيدات، ويضم كل فريق 2 لاعبين على أرض الملعب إضافة إلى اللاعبين الاحتياطيين، وانتهت أمس تصفيات الأدوار التمهيدية وتنطلق اليوم الأحد المنافسات الرئيسية التي تضم 24 فريقًا من الرجال و24 فريقًا من السيدات.

جيبا يدرب الجمهور

نظم الاتحاد الدولي للكرة الطائرة جولة للإعلاميين للتعريف بالبطولة والفرق واللاعبين المشاركين فيها حيث حضر من فريق الإمارات اللاعب أحمد الهولي واللاعب حميد بن سعود، وحضر فريق التشيك وفريق النرويج وفي عمان، وتضمنت الجولة التعريف بالملاعب التي تقام عليها البطولة وملاعب التدريب، كما التقى الإعلاميين بأسطورة الكرة الطائرة البرازيلي جيلبرتو آموراي د جودوی فیلو ‏المعروف بـ (جیبا)، وشاركوا معه في مباراة تنافسية ضد اللجنة المنظمة للبطولة.

كما قدم (جيبا) تدريبات مجانية للجمهور من الأطفال والعائلات الذين حضروا أول أمس في استاد البطولة الرئيسي وتضمنت التدريبات تعليم أساليب لعب الكرة الطائرة على طريقة المحترفين، وتستمر التدريبات على مدار الأيام في موقع الحدث على استاد كايت بيتش، وتهدف إلى تعزيز انتشار رياضة الكرة الطائرة بين كافة أوساط المجتمع، وتقام التدريبات أيام 25، 26، 30 أكتوبر من الساعة 7 مساء إلى الساعة 8 مساء.

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