«رجبي الإمارات» إلى نصف نهائي كأس آسيا للثمانية الكبار

المصدر: دبي - البيان

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فاز منتخب الإمارات للرجبي على منتخب الصين 33-28 في أولى مبارياته بالبطولة الآسيوية لسباعيات الرجبي، والتي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك، وظهر المنتخب بشكل متميز في افتتاح منافسات البطولة الآسيوية، وقدم مباراة قوية ومثيرة حتى آخر ثانية، وفي المباراة الثانية أمام هونج كونج خسر منتخبنا الوطني اللقاء قبل أن يعوض الخسارة أمام المنتخب الفلبيني بالفوز 21-12 في ثالث المباريات، ليتأهل المنتخب إلى الدور نصف النهائي لملاقاة لمتصدر المجموعة الثاني في البطولة.

شهد افتتاح البطولة قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، وأشاد بالتنظيم المميز الذي قام به الاتحاد التايلاندي بالرغم من وجود تحديات كبيرة قبل انطلاق البطولة، كما أعرب عن أمنياته لكافة المنتخبات بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل الآسيوي المتميز، وأبدى رئيس الاتحاد الآسيوي ارتياحه للمستوى الفني الذي شهدته مباريات اليوم الأول، مشيداً بروح الكفاح والعزيمة التي ميزت أداء لاعبي المنتخبات المشاركة سواء منافسات الرجال أو السيدات في إطار التنافس الرياضي الشريف.

من جانبه، أكد يوسف شاكر مساعد مدرب منتخب الإمارات، أن النتيجة تعتبر دافعاً معنوياً كبيراً للاعبين وحافزاً للإصرار على المنافسة القوية سعياً لتحقيق أفضل مركز ممكن، كما كسب الفريق مجموعة من اللاعبين الشباب الذين سيكون لهم مستقبل باهر خلال الفترة المقبلة.

في حين، عبر فيصل الزرعوني رئيس بعثة الإمارات عن سعادته بالنتيجة التي حققها المنتخب على نظيره الصيني والذي يضم مجموعة من اللاعبين المتميزين، موضحاً، أن الفوز مهم ولكن الأهم هو خوض تلك المباريات القوية مع منتخبات متميزة على كافة المستويات، وواصل: إنه سعيد للغاية للنتائج التي حققها المنتخب في اليوم الأول والمستوى الرائع الذي ظهر به جميع اللاعبين والروح العالية والصورة التي ظهر بها المنتخب، وتمنى أن تسير الأمور كما هو مخطط لها بتحقيق مركز متقدم يسهم في تحسين تصنيف المنتخب، حيث إن أمامه جولتين في كوريا والإمارات.

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