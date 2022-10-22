منتخبنا والصين اليوم في سباعيات الرجبي الآسيوية

المصدر: (بانكوك - البيان)

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يلتقي منتخب الإمارات للرجال اليوم مع نظيره الصيني في افتتاح كأس آسيا لسباعيات الرجبي المقامة في العاصمة التايلاندية بانكوك، ويلتقي منتخب هونج كونج في المباراة الثانية، والفلبين في الثالثة. ويطمح منتخبنا في المنافسة على اللقب، ويشارك في البطولة 8 منتخبات هي الإمارات، الصين، هونج كونج، اليابان، ماليزيا، الفلبين، سيرلانكا، كوريا الجنوبية. وكانت بعثة منتخبنا وصلت إلى بانكوك الخميس الماضي برئاسة فيصل الزرعوني مستشار رئيس اتحاد الإمارات للرجبي، ومحمد الزعابي الأمين العام، وضمت أبولو برليني المدير الفني، و15 لاعباً.

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