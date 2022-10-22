نهيان بن مبارك يشهد انطلاقة «أبوظبي غراند سلام للجودو»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، انطلقت أمس فعاليات بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو بصالة «جوجيتسو أرينا» في مدينة زايد الرياضية،وشهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، انطلاقة الجدث والذي يقام بدعم من مجلس أبو ظبي الرياضي، ومشاركة 414 لاعباً ولاعبة من 65 دولة، يتنافسون على جوائز مالية بقيمة 154 ألف دولار و56 ميدالية ملونة.

تتويج

وتوج الفائزين في منافسات الوزن الخفيف بالفترة المسائية، معالي جبر محمد غانم السويدي وزير دولة، ومحمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اللجنة العليا المنظمة رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، وماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو بحضور الكويتي عبيد العنزي نائب رئيس الاتحاد الدولي، وطلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي بمجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من رجال السلك الدبلوماسي بالدولة.

نتائج

وفازت الإسبانية جوليا فيغيروا بأول ميدالية ذهبية في البطولة وجاءت في الوزن الخفيف، تحت 48 كلغم، على حساب الإيطالية ميلاني فرانسيسكا التي فازت بالفضية، وأسفرت نتائج الدور التمهيدي أمس، عن خسارة كل من: أحمد جاسم وعلي اليماحي، لاعبا منتخبنا أمام الصيني زيانج، وبرشادو بطل الاكوادور، في وزن تحت 66 كلغم، كما خسر لاعبنا أحمد النقبي في وزن تحت 60 كلغم أمام الطاجكستاني كريموف، بينما فاز اللبناني جو حداد على السعودي احمد الجيزاني وفاز المصري سامي يوسف على السعودي معتز خواجة.

وفي وزن تحت 66 كلغم بلغ الجزائري وائل عزالدين الدور الثاني بفوزه على التركي محمد ديميريل بالتأهل المباشر من التمهيدي، وخسر السوري وتر محمد يوسف أمام الإيطالي بيريس، والقطري أيوب الإدريسي في مواجهة التركي محمد ديميريل.

وتستأنف اليوم مباريات الدور التمهيدي لأوزان تحت 63 كلغم، وتحت 70 كلغم للسيدات، وتحت 73 كلغم للرجال، والتي تشهد لقاء لاعبنا الصاعد سعيد النقبي مع بطل أوزبكستان نومونوف عبيد خان، ويتنافس على الذهبية الجورجي جيورجي تيراشفيلي المصنف الأول في أبو ظبي، والإيطالي جيوفاني إسبوزيتو الحاصل على فضية بطولة أوروبا والكندي آرثر مارجليدون.

وتقام في الفترة الصباحية الجولة الافتتاحية في منافسات تحت 81 كلغم للرجال، وتشهد مواجهة الإماراتي خليفة الحوسني مع بطل أوروغواي المخضرم أراهاميان العين، كما يلتقي لاعبنا تاتالا شفيلي مع البلغاري جراماتيكوف جورجى.

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