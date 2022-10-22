مزولميان بطل «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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فاز الأرمني مارتون مزولميان بالنزال الرئيسي في النسخة الدولية رقم 34 من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، والتي أقيمت بصالة نادي الجزيرة ، وتغلب على الإسباني أوديان دوكيه في الوزن الحر بقرار الحكام، وطلب الفائز مواجهة البرازيلي برونو ماتشادو بطل وزن الخفيف على لقب النسخة المقبلة من البطولة.

وتوج الفائزين، الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، في حضور العميد محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو - النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للفنون القتالية المختلطة، وصالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي، والكويتي فهد الشليمي المحلل الإعلامي، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وكان لافتاً حضور المقاتل العالمي الشهير حبيب نور محمدوف بطل العالم في نزالات «يو أف سي» والمدرب الحالي، للمنافسات بالإضافة إلى هينزو جرايسي أسطورة الجوجيتسو العالمي، وعدد من المقاتلين المشاركين في بطولة يو اف سي 280 يتقدمهم بلال محمد.

وحقق الثنائي العربي، الأردني جلال الدين الدعجة والعراقي حسين سالم الفوز على الفلبيني ماركو الكوبا والفلبيني أرلان فوريلو بالضربة القاضية الفنية ، وفازت السويدية الين اوبرغ على البرازيلية لارسيا كارفالهو بإجماع الحكام، كما فاز الفرنسي ديلان سلفادور على الأوزبكستاني جوماييف، والياباني يوشينو على التركي جمال روستين بقرار الحكام .

وأعرب العميد محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو – النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة عن سعادته بالنجاح الذي حققته النسخة 34 الدولية من بطولة «محاربي الإمارات»، من الناحيتين الفنية والتنظيمية للحدث، الأمر الذي أكد أنه يبشر بمزيد من التطوير على الصعد كافة.

تفاؤل

وأكد محمد بن دلموج أن ألعاب الفنون القتالية المختلطة بدأت تنتشر وبشكل لافت، وهو ما يدعو إلى التفاؤل بمستقبل هذه الألعاب خصوصاً مع زيادة الإقبال الجماهيري عليها.

وأوضح أن رؤية اتحاد الإمارات للجوجيتسو تتمثل في زيادة هذه النوعية من الأنشطة، خصوصاً في أبوظبي التي أصبحت مركزاً مهماً لألعاب الفنون القتالية، وتستقطب نخبة نجوم العالم. وعن إقامة بطولة محاربي الإمارات للمرة الأولى في صالة نادي الجزيرة أكد أنها فكرة إيجابية من أجل الترويج لها في أكثر من مكان بجانب صالة الاتحاد آرينا.

إشادة

وأشاد الفلسطيني بلال محمد المقاتل البارز في «يو اف سي» بما تقدمه أبوظبي من نجاحات كبيرة لرياضات الفنون القتالية، مؤكداً أن بطولة «محاربي الإمارات» أحد أبرز هذه النجاحات، وتتميز بأن لها هويتها الاحترافية، على مستوى التنظيم والنزلات القوية بين المقاتلين الموهوبين من مختلف الجنسيات.

وأكد فؤاد درويش أن الحضور الذي حظيت به النسخة 34 من المسؤولين وأساطير ونجوم اللعبة في العالم والجمهور الحماسي يؤكد أن البطولة وضعت نفسها على أرضية صلبة في عالم الفنون القتالية.

وقال : نحن سعداء بحضور ومتابعة الأبطال حبيب، وهنزو جريسي وبلال محمد للمنافسات ، ووجودهم إضافة للحدث ونتوجه بالشكر إلى إدارة نادي الجزيرة على استضافة الحدث.

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