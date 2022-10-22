مؤتمر الإبحار الشراعي في أبوظبي اليوم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تستضيف أبوظبي اليوم المؤتمر السنوي العالمي للإبحار الشراعي الذي يناقش استراتيجيات الإبحار العالمي،ويستمر حتى 29 الجاري في مركز ياس للمؤتمرات. ويشارك في المؤتمر ممثلون عن البحارة، ومنظمي الأحداث، إضافة إلى الهيئات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الدولي، والجمعيات، ومصنعي القوارب، والشركاء من مختلف أنحاء العالم. وتناقش أعمال المؤتمر منافسات المحترفين والهواة، والتغييرات المقترحة على لوائح وسياسات وقواعد الإبحار العالمي، ومستجدات رياضات الإبحار الشراعي.

ورحب عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالمشاركين بالمؤتمر، مشيداً بثقة الاتحاد الدولي، والهيئات واللجان الدولية، بقدرات أبوظبي على استضافة كبريات الفعاليات العالمية، وقال: تفخر أبوظبي بتنظيم فعاليات رياضية عالمية تواكب الإنجازات والنجاحات الوطنية، و يعد المؤتمر العالمي للإبحار الشراعي دلالة مهمة على الإمكانيات والقدرات التنظيمية الكبيرة والبنى التحتية المتينة، التي تتمتع بها أبوظبي.

ورحب ديفيد غراهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي بالوفود المشاركة وقال: المؤتمر فرصة لتبادل الأفكار واتخاذ القرارات بشأن التحديات.

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