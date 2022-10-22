فوز عريض لشباب الأهلي في دوري السلة

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

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نجح حامل اللقب فريق شباب الأهلي لكرة السلة في تسجيل فوز عريض تخطى حاجز المئة نقطة على الوحدة بنتيجة 117 - 97، في مباراة جمعتهما أول من أمس، بصالة نادي الجزيرة، لحساب الجولة الثالثة من ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة دوري الإمارات، والتي شهدت أيضاً فوز الشارقة على مضيفه البطائح بفارق 10 ونتيجة 91 - 81.

وتنطلق الجولة الرابعة يوم غدٍ، بلقاء شباب الأهلي وضيفه البطائح، على أن يلتقي فريقا الوحدة والظفرة في مباراة تقام على صالة نادي الجزيرة، وتستكمل الجولة بلقاء بعد غدٍ، حيث يحل الشارقة ضيفاً على النصر.

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