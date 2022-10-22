600 لاعب في «دبي برو» المؤهلة لـ«مستر أولمبيا»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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كشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل بطولة «دبي برو» لبناء الأجسام المؤهلة لبطولة مستر أولمبيا للمحترفين التي تقام برعاية نادي أكسجين، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتنطلق فعالياتها اليوم، وتختتم منافساتها يوم غدٍ بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 600 لاعب من المحترفين والهواة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية، وخالد العور مدير إدارة الاتصال والتسويق، وتحدث خلاله عادل العلي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وبوب تشيك مقدم البطولة، وتايلور مينيان نائب رئيس اتحاد المحترفين (آي إف بي بي برو) عضو لجنة التحكيم.

كما حضر فعاليات المؤتمر البطل الكويتي أحمد أشكناني صاحب الميدالية الفضية في بطولة العالم لبناء الأجسام (مستر أولمبيا للمحترفين) لعامي 2016 و2017 والفائز بألقاب العديد من البطولات الدولية أشهرها بطولة أرنولد كلاسيك وبطولة نيويورك برو، كما حضر أكثر من 100 متنافس من المشاركين في البطولة، حيث تم تقديم أبرز المشاركين من الأبطال، كما تم إجراء عملية التسجيل والأوزان للمنافسين.

دعم

وثمّن عادل العلي دعم مجلس دبي الرياضي للبطولة والمشاركة الكبيرة من المحترفين والهواة، وقال: نشكر مجلس دبي الرياضي على دعمه الكبير للبطولة التي تقام لأول مرّة في دبي بمشاركة واسعة من أبطال بناء الأجسام من المحترفين والهواة، ونحن سعداء بالإقبال الكبير على التسجيل للمشاركة في هذه لبطولة التي تكتسب أهمية كبرى كونها تؤهّل الرياضيين العرب لينافسوا في بطولة العالم لبناء الأجسام (مستر أولمبيا 2022) أكبر بطولة لمحترفي بناء الأجسام التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية في شهر ديسمبر المقبل بولاية لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعدّ أعلى لقب لجميع محترفي بناء الأجسام، حيث ستكون البطولة بمثابة تصفيات للمشاركين، وسينال الفائز في بطولة دبي برو من فئة الهواة لقب «بطل الأبطال» ويحصل على بطاقة لاعب محترف للمشاركة في مستر أولمبيا، كما أن هذه البطولة هي الأولى في الشرق الأوسط التي يحصل الفائزون فيها على 9 بطاقات احتراف لفئة الهواة، حيث تؤهلهم هذه البطاقات ليصبحوا لاعبين محترفين، فيما يحصل المحترفون الفائزون على جوائز مالية.

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وأضاف: تعد البطولة مهرجاناً سياحياً لبناء الأجسام، حيث وصل عدد المشاركين إلى أكثر من 600 رياضي من المحترفين والهواة من مختلف دول العالم، وسيدير العملية التحكيمية للبطولة مجموعة من الحكام العالميين من أبرزهم رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وتتضمن البطولة 6 فئات للمحترفين والهواة هي: فئة الفيزيك - رجال هواة، فئة كلاسيك فيزيك - رجال هواة، فئة كمال الأجسام هواة، وفئة الفيزيك - رجال محترفين، فئة كلاسيك فيزيك - رجال محترفين، وفئة كمال الأجسام محترفين.

وقال بوب تشيك: نشكر مجلس دبي الرياضي واللجنة المنظمة على جهودهم الكبيرة في تنظيم هذه البطولة، فنحن نتطلع منذ سنوات لتنظيم هذا الحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي دبي بشكل خاص، حيث توقعنا إقبالاً كبيراً على المشاركة نظراً لانتشار رياضة بناء الأجسام في الدولة، وبالفعل وصل عدد المشاركين من المحترفين إلى 100 ومن الهواة إلى أكثر من 500، وهذا يعد إنجازاً للبطولة قبل حتى أن تبدأ، وتعد هذه البطولة هي الأكبر من نوعها خارج الولايات المتحدة الأمريكية فهي الأولى التي تمنح 9 بطاقات محترفين، وأتمنى مواصلة النجاح للبطولة وكافة البطولات التي تقام في دبي.

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