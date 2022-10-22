دوري الطائرة ينطلق اليوم بمشاركة 8 أندية

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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تنطلق بطولة الدوري العام للكرة الطائرة رجال للموسم الجاري 2022 - 2023 في السادسة والربع من مساء اليوم السبت، بمشاركة 8 أندية، وتقام المباريات بنظام دوري من دورين، يتأهل منه الأندية الأربعة الأولى للعب في دورة «البلاي أوف»، على درع الدوري.

وتشهد الجولة الأولى، مواجهات شباب الأهلي مع حتا، والنصر مع الوصل، وبني ياس مع الجزيرة، والعين مع عجمان، وتعتبر مباراتا النصر مع الوصل وبني ياس مع الجزيرة، الأهم في تلك الجولة من المسابقة، والتي يدخلها شباب الأهلي مدافعاً عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي. والجدير بالذكر، أن الدور الأول للدوري سينتهي يوم 26 نوفمبر المقبل، بمباريات الجولة السابعة، وتنطلق مباريات الدور الثاني يوم 30 من الشهر نفسه، وينتهي يوم 4 فبراير 2023، بمباريات الجولة الرابعة عشرة.

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